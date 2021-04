OL : Un gros défaut des Lyonnais pointé avant Angers SCO

Publié par ALEXIS le 09 avril 2021 à 11:45

L’ OL s’est qualifié pour les quarts de finale de la coupe de France, jeudi en éliminant le Red Star (National), aux tirs au but. Lors de ce match, l’équipe de Rudi Garcia a montré des signes d’inquiétudes, comme lors du match contre le RC Lens (1-1), samedi dernier.

L' OL et ses deux visages inquiète

L’ OL est allé jusqu’aux tirs au but pour se tirer d’affaire contre le Red Star (club de 3e division), en 8e de finale de la coupe de France. Les deux équipes se sont neutralisées (2-2), avant la séance décisive des tirs. Dans cette épreuve, les Lyonnais ont été efficaces. Ils ont transformé leurs 5 tirs, alors que le club de la banlieue parisienne a raté un, précisément le 4e tir. Cependant, l’Olympique Lyonnais a eu deux visages dans ce match disputé au Stade Bauer. Lyon a eu une première période bien maitrisée, pendant laquelle Lucas Paqueta (28e) et Memphis Depay (44e) ont donné l’avantage à leur équipe (2-0) à la pause. Puis une deuxième période pâle pendant laquelle les Gones ont concédé deux buts, permettant ainsi à l’Étoile Rouge de revenir à leur hauteur, grâce à Pape Meïssa Ba (61e) et Jimmy Roye (74e).

Lors de la 31e journée de Ligue 1, l’ OL avait été tenu en échec par le RC Lens (1-1) et avait ainsi été éjecté du podium par l’AS Monaco. Dans ses propos d’après match, Marcelo (capitaine jeudi) a admis que lui et ses coéquipiers ne sont pas réguliers dans leurs performances. « C’était un match difficile, on a contrôlé en première mi-temps, mais en deuxième mi-temps nous n’avons pas joué notre jeu », a-t-il admis, sur le site internet du club rhodanien.

Lyon en quête d'équilibre contre Angers

L’équipe de Rudi Garcia affrontera Angers SCO, dimanche (21h), en clôture de la 32e journée du championnat. Pour ce match déterminant dans le sprint final pour le titre, le défenseur central brésilien a mis ses coéquipiers en garde. « On doit retrouver notre équilibre dans la constance et on va travailler là-dessus les prochaines semaines », a-t-il lâché. Maxence Caqueret est également inquiet pour l’ OL, à cause des deux buts remonter par le Red Star. « On n’a pas le droit de se faire rattraper alors qu’on menait (2-0), donc c’est une déception à ce niveau-là. C’est un peu notre défaut de baisser le pied quand on gagne. Il va falloir corriger ça, car des matches très importants arrivent », a déclaré le milieu de terrain lyonnais.