OGC Nice Mercato : Nice se lance sur une légende du Real Madrid !

Publié par Anthony le 18 août 2022 à 16:50





OGC Nice Mercato : À la recherche d'un défenseur, Nice veut réaliser un superbe coup en recrutant une légende du Real Madrid.

OGC Nice Mercato : Nice se renseigne sur Marcelo

Alors que l'OGC Nice veut s'offrir les services du meilleur buteur du PSG, Edinson Cavani, le club veut réaliser un autre coup presque inimaginable. En effet, les Aiglons veulent s'offrir l'ancien défenseur du Real Madrid, Marcelo, qui a tout gagné avec la Casa Blanca. L'ancien capitaine des Merengues était annoncé à l' OM, à Monza, en Turquie, à la Lazio et même à l' OL où son nom a été proposé, mais c'est bien Nice qui est le plus proche de recruter le Brésilien de 34 ans selon Foot Mercato.

À la recherche d'un latéral gauche pour venir concurrencer Melvin Bard, des discussions ont été entamées entre Nice et l'entourage de Marcelo, et Lucien Favre aurait validé son profil. Vainqueur à cinq reprises de la Ligue des Champions, il est libre de tout contrat suite à son départ du Real Madrid, seul son salaire devra être pris en charge, ce qui ne devrait pas être un problème pour Ineos. Pour le moment, un autre club est en contact avec le joueur pour tenter de le rapatrier, mais Nice est très proche de conclure un accord. Le club de la Méditerranée n'a pas laissé tomber la piste de Fabiano Parisi.

OGC Nice Mercato : Nice n'oublie pas Fabiano Parisi

Pour le moment, Nice n'a pas décidé qui sera son prochain latéral gauche. Le Gym avait songé a recruté Pervis Estupinan mais le joueur était trop cher, alors le club s'est rabattu sur Fabiano Parisi mais son recrutement s'avère compliqué, d'autant plus qu'il a prolongé son contrat avec Empoli. Une offre de 7 millions d'euros a été réalisée par les Niçois mais cette dernière a été refusée par le club italien qui en veut plus. Pour le moment, les Aiglons ne sont pas repassés à l'action, étudiant la piste de Marcelo et celle d'Emerson.