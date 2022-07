OM Mercato : Real Madrid, des négociations en cours pour Marcelo

Publié par Timothée Jean le 15 juillet 2022 à 13:35

OM Mercato : Annoncé un temps du côté de l'Olympique de Marseille, Marcelo serait en négociations avancées pour rejoindre un promu de Serie A.

OM Mercato : Real Madrid, Marcelo se rapproche de la Serie A

Cet été, l’Olympique de Marseille souhaite impérativement renforcer son couloir gauche. Et pour cause, l’ancien défenseur d’Arsenal, Sead Kolasinac, arrivé l’hiver dernier, ne s’est pas vraiment montré à la hauteur des attentes placées en lui. La direction de l’ OM songerait donc à attirer un nouveau latéral gauche pour le remplacer. Et si le défenseur portugais Nuno Tavares reste la priorité à ce poste, les dirigeants marseillais garderaient aussi un œil avisé sur la piste menant à Marcelo.

Le célèbre défenseur brésilien est libre de tout contrat, après quinze années de bons et loyaux services au Real Madrid. Il n’a pas prolongé son bail chez les Merengues et est à la recherche d’un nouveau challenge. Plusieurs formations exotiques se sont alors rapidement positionnées avec des offres impressionnantes en vue de boucler sa signature. Sauf que la légende madrilène a encore des fourmis dans les jambes et a récemment affiché sa volonté de poursuivre sa carrière « en Europe ». L’OM, qui espère attirer dans ses filets un grand nom de la planète foot, est de ce fait cité parmi ses sérieux courtisans. Mais de toute évidence, Marcelo devrait rejoindre une autre destination. Alors que le Fenerbahçe tente de le recruter, le latéral gauche de 34 ans est fortement pressenti pour poser ses valises en Italie.

OM Mercato : Marcelo en négociations avancées avec Monza

Le Mundo Deportivo explique en effet que le club italien de l'AC Monza a pris les devants pour s’offrir les services de Marcelo. La source explique que les deux parties seraient même en négociations très avancées et un accord pour son transfert pourrait être conclu dans les jours à venir. La formation rachetée en 2018 par l’ancien patron de l’AC Milan, Silvio Berlusconi, a accédé à la Serie A cette saison. Dans l’optique de se maintenir dans l’élite, Monza espère donc réaliser un mercato estival très ambitieux. Marcelo pourrait ainsi être la première superstar à rejoindre le promu de Serie A cet été. Toutefois, rien n’est encore conclu dans ce dossier.