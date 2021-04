OM : Situation d'Amavi et Rongier, explications de Sampaoli

Publié par ALEXIS le 09 avril 2021 à 13:15

Jorge Sampaoli , coach de l' OM, a donné des explications concernant la situation de Jordan Amavi et Valentin Rongier, avant le match contre le Montpellier HSC en Ligue 1, samedi (21h).

OM : Rechute inquiétante pour Amavi et Rongier

Absents depuis plusieurs semaines de l’équipe de l’ OM, Jordan Amavi et Valentin Rongier ne rejoueront pas ce samedi contre le Montpellier HSC, lors de la 32e journée du championnat. Victimes de rechute, ils sont toujours à l’infirmerie du club phocéen. Faisant le point sur le cas du défenseur central et du milieu de terrain, Jorge Sampaoli a laissé entendre qu’il ne prendrait plus de risque avec les deux joueurs blessés en précipitant leur retour. « Jordan Amavi et Valentin Rongier ont essayé de revenir normalement à l'entraînement. Malheureusement, ils n'ont pas réussi. On a dû revenir donc au domaine médical pour diagnostiquer et comprendre exactement la nature de leur blessure, avec tant de récidives », a expliqué le nouvel entraîneur de l’Olympique de Marseille, en conférence de presse. « On a dû prendre une décision quant à leurs retours, car les blessures se sont avérées plus graves que ce qui était prévu à la base. Ils n'ont donc pas encore pu reprendre. L'objectif est de faire en sorte que la prochaine fois qu'ils reprendront le terrain soit la bonne », a rassuré le coach argentin, dans des propos rapportés par Le Phocéen.

Sampaoli ne reproche rien au staff médical

À la question de savoir s’il fait entièrement confiance au staff médical de l’ OM, Jorge Sampaoli estime que « les divers départements d'un club de foot doivent être complémentaires ». Il prône le « travail de concert ». « Il faut un fonctionnement collectif pour que les joueurs puissent revenir rapidement de leurs blessures et soient rapidement à disposition du staff technique. La partie récupération je la laisse au staff médical », a répondu le successeur d’André Villas-Boas. Jordan Amavi est absent du terrain depuis décembre 2020, pour un mollet capricieux. Ayant joué seulement 2 minutes contre l'OGC Nice et le FC Nantes en février 2021, il est retourné à l'infirmerie, suite à la résurgence d'une vieille blessure à la cuisse. Quant à Valentin Rongier, il souffre de douleurs au tendon d’Achille. Il n'a plus rejoué depuis le 20 février 2021.