PSG Mercato : Real, la grosse précision du clan Mbappé !

Publié par JEAN-LUC D le 09 avril 2021 à 18:45

Manu Carreno, journaliste de la chaîne de télévision espagnole Deportes Cuatro, a lancé une bombe hier en annonçant que Kylian Mbappé aurait fait part à la direction du PSG de ne pas prolonger son contrat pour rejoindre le Real Madrid cet été. Du côté de l’attaquant parisien, la réalité semble pour le moment tout autre.

Kylian Mbappé continue de négocier avec le PSG

« Le Real Madrid tentera de recruter Kylian Mbappé et Erling Haaland. C’est l’objectif de Florentino Pérez pour cet été et le club travaille sur l’arrivée des deux attaquants pour se renforcer sur le prochain marché des transferts. L’attaquant du PSG continue sans prolonger avec le club français et a toujours fait signe au Real Madrid. S’il ne prolonge pas dans les prochaines semaines, le PSG écoutera les offres, puis le Real Madrid entrera dans la course. Florentino Pérez ne négociera pas avec Mbappé tant qu’Al Khelaïfi n’aura pas fixé un prix. Et l’attaquant est déjà clair : il ne va pas étendre sa relation avec Paris », jubilait jeudi Manu Carreno, une information rapidement confirmée par La Cadena SER.

Et pourtant il n’en serait rien. En effet, l’entourage de l’ancien buteur de l’AS Monaco a tout simplement démenti l’info des médias espagnols. Pour RMC, l’entourage de Mbappé a assuré qu’aucune décision n'a encore été prise par le champion du monde 2018 et les négociations en vue d'une prolongation au Paris SG se poursuivent toujours. Sous contrat jusqu’en juin 2022, l’enfant de Bondy pourrait donc finalement opter pour une poursuite en Ligue 1 même si les journaux madrilènes continuent de l’annoncer sur le départ.

Kylian Mbappé décidé à quitter le PSG cet été ?

Ce vendredi, AS prend la suite de Deportes Cuatro et révèle à son tour que l’avenir du Golden Boy 2017 semble de plus en plus s’éloigner de la capitale française. Le quotidien explique en effet que l’enfant de Bondy aurait refusé la dernière offre du PSG comprenant un salaire de 25 millions d’euros par saison et un nouveau bail courant jusqu’en 2026. Si Neymar semble lui intéressé par le renouvellement de son engagement avec le Paris SG, Mbappé lui dirigerait bien vers un transfert cet été.

Affaire à suivre donc…