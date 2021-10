Real Madrid : Terrible nouvelle pour Ancelotti avant le Clasico

Publié par Timothée Jean le 23 octobre 2021 à 00:44

Avant le choc Barça-Real Madrid prévu ce dimanche, Carlo Ancelotti vient de recevoir une terrible nouvelle. L’entraîneur madrilène pourrait être privé de l’un des meilleurs atouts offensifs face aux Catalans.

Real Madrid : Karim Benzema absent pour le Clasico ?

C’est le choc attendu très par toute l’Espagne et par tous les inconditionnels du football. Ce dimanche (16h 15) au Camp Nou, le FC Barcelone accueille le Real Madrid pour le premier Clasico sans Lionel Messi et Cristiano Ronaldo. Les deux meilleurs joueurs de la planète, qui ont enflammé les stades de la Liga durant plus de quinze ans, ne seront pas sur la pelouse. Pour autant, le spectacle promet d'être au rendez-vous entre ces deux clubs rivaux, en quête de victoire.

Mais pour ce choc, le Real Madrid pourrait être privé de son meilleur atout offensif. Titulaire depuis la reprise du championnat, Karim Benzema pourrait manquer le déplacement à Barcelone, au grand dam de son entraîneur Carlo Ancelotti. Mundo Deportivo indique en effet que l’attaquant français s’est entrainé en marge du groupe madrilène ce vendredi et est « incertain » pour le Clasico contre le FC Barcelone. Son absence serait un véritable coup dur pour les Madrilènes. L’entraîneur du Real Madrid, Carlo Ancelotti, pourrait donc revoir son attaque face aux Barcelonais.

Karim Benzema s’est blessé au pied

Auteur d’un début de saison impressionnant sous les couleurs madrilènes, Karim Benzema a été reçu au pied lors de la victoire face au Shakhtar Donetsk (5-0) en Ligue des champions. Cette douleur au pied pourrait l’empêcher de disputer le match face aux Barcelone. Pour l’heure, l’incertitude plane toujours sur sa présence au Camp Nou. En revanche, les Merengues ont reçu une bonne nouvelle en provenance de l’infirmerie. Longtemps incertain après sa blessure avec la Belgique, Eden Hazard a repris l’entrainement avec le Real Madrid, se la source. Le Belge s'est entrainé normalement avec le groupe madrilène et postule pour une place de titulaire face au Barça.