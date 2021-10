Barça Mercato : Le sort de Koeman scellé après le Classico

Publié par Ange A. le 24 octobre 2021 à 23:30

Le FC Barcelone s’est incliné dimanche lors du Classico contre le Real Madrid (1-2). Après ce revers, le Barça a partagé un communiqué concernant son entraîneur Ronald Koeman, dont la tête est de plus en plus exigée par les Culés.

Le Barça défait au Camp Nou par le Real Madrid, Koeman conforté

Après son court succès, son premier en Ligue des champions, contre le Dinamo Kiev, le FC Barcelone jouait gros ce dimanche. Le Barça recevait le Real Madrid, son éternel rival, lors de la 10e journée de La Liga. En quête d’un succès dans le Classico depuis 2 ans, les Catalans ont encore mordu la poussière à domicile face aux Merengues. Des réalisations de David Alaba (32e) et Lucas Vasquez (90e+3) ont permis à Los Blancos de repartir du Camp Nou avec les trois points. Sergio Agüero, auteur de son premier but avec le club catalan, a sauvé l’honneur pour les siens (90e+7). Après cette défaite, Ronald Koeman a vivement été chahuté à bord de son véhicule par les socios catalans, lesquels réclament son départ sur le banc. Suite à ces incidents, le club a partagé un communiqué sur ses réseaux sociaux, l’occasion de renouveler sa confiance envers son entraîneur principal.

Dans son communiqué, le FC Barcelone « condamne publiquement les actions violentes et méprisantes que [son] entraîneur a subies à la sortie du Camp Nou ». Des mesures de sécurité et de discipline sont annoncées pour éviter que de pareils incidents ne se reproduisent.

La fierté de Koeman après la défaite de Barcelone

Avant d’être pris à partie par certains supporters, Ronald Koeman s’est exprimé après la défaite du FC Barcelone. Le technicien barcelonais est satisfait du visage affiché par son équipe, pas « inférieure au Real Madrid ». « C’est difficile ce résultat parce que nous avons fait des mérites suffisants pour qu’il soit différent, surtout en première période [...] Le public a été phénoménal jusqu’à la dernière seconde, on a essayé, mais on n’a pas eu le résultat que l’on voulait. En première période, on a été bons. On a eu beaucoup de possession du ballon », a noté l’entraîneur du Barça. Des propos visiblement loin de ravir les socios du 9e de La Liga.