OL Mercato : Terrible confidence dans le dossier Benzema

Publié par Ange A. le 10 avril 2021 à 08:30

Les supporters lyonnais rêvent depuis de longs mois d’un retour de Karim Benzema à Lyon. Ancien agent et grand ami de l’attaquant du Real Madrid, Karim Djaziri a livré des confidences sur l’avenir de son ancien protégé. Elles ne font pas les affaires des supporters de l’OL.

Karim Benzema encore loin d’un retour à Lyon

Parti de l’Olympique Lyonnais en 2009, Karim Benzema fait toujours fantasmer à Lyon. Au point où les rumeurs sur son retour à l’OL foisonnent ces derniers mois. Ancien agent du numéro 9 du Real, Karim Dajaziri vient de doucher les espoirs des supporters de Lyon. Pour l’agent, KB9 est loin d’un retour dans la capitale des Gaules. L’avant-centre de 33 ans serait davantage proche de rempiler avec le champion d’Espagne en titre. « Oui, j’ai dit que Karim Benzema avait très envie de revenir à Lyon, qu’il avait dans un coin de sa tête l’envie de revenir un jour car c’est son club et sa ville. Mais aujourd’hui, il est plus proche de signer une prolongation au Real Madrid que de revenir à Lyon », a-t-il confié dans un entretien à Made In Foot.

Une récompense méritée pour KB9

Au Real Madrid depuis 12 ans, Karim Benzema semble partie pour y raccrocher ses crampons. Au terme de l’exercice en cours, il ne lui restera qu’un an de contrat avec les Merengues. Au vu de ses performances exceptionnelles, l’ancien lyonnais pourrait donc recevoir une offre de prolongation de ses dirigeants. Depuis le départ de Cristiano Ronaldo, il s’est imposé comme le véritable leader de l’attaque des Merengues. Cette saison encore, il porte les espoirs offensifs du club madrilène. Il en est à 24 réalisations et 6 passes décisives en 34 apparitions sur l’exercice en cours.