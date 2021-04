OM : Sampaoli laudatif après le nul concédé à Montpellier

Publié par Ange A. le 11 avril 2021 à 05:30

L’Olympique de Marseille a été contraint au partage des points samedi à La Mosson. L’ OM a été accroché (3-3) par le Montpellier Hérault. Jorge Sampaoli a salué la prestation de ses poulains après la partie.

L’ OM accroché à La Mosson

Nouveau coup d’arrêt pour l’Olympique de Marseille. Samedi, l’ OM n’a pas pu enchaîner un nouveau succès contre le Montpellier Hérault. Le club phocéen pensait avoir fait le plus dur jusqu’à la 93e minute, moment choisi par Gaëtan Laborde pour égaliser. Au final, Marseille a été contraint au partage des points par le MHSC (3-3). La rencontre avait mal débuté pour les hommes de Jorge Sampaoli. Andy Delort a ouvert la marque dès la 1re minute. Le club phocéen est revenu au score grâce à Arkadiusz Milik (43e). Pape Gueye (45e+2) a permis aux visiteurs de mener à la mi-temps. Un avantage de courte durée puisque Laborde va égaliser au retour des vestiaires. Lucas Perrin pensait offrir la victoire aux siens à la 71e minute. Mais le numéro 10 montpelliérain les en a privés suite à sa nouvelle égalisation dans le temps additionnel.

Le constat surprenant de Sampaoli après le nul à Montpellier

Entraîneur de l’Olympique de Marseille, Jorge Sampaoli a salué la réaction de ses joueurs. Bien que déçu du résultat, le technicien argentin a apprécié la solidité dont ils ont fait montre, réduits à dix en deuxième mi-temps. « C’est dommage d’encaisser ce but en fin de match. On aurait pu l’éviter, on aurait pu être récompensés de nos efforts […] Je félicite mes joueurs pour les efforts qu’ils ont faits, notamment quand on a joué à dix », a confié l’Argentin cité par L’Équipe. Le coach de l’ OM estime notamment que ses poulains ont fait « un pas en avant dans le jeu, les intentions, l’émotion ». Suite à son nul, Marseille cale à la 6e place de Ligue 1 à égalité du RC Lens (5e). Les Sang et Or peuvent prendre le large en cas de victoire contre le FC Lorient ce dimanche.