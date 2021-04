OM - MHSC (3-3) : Marseille se saborde contre Montpellier

Publié par Ange A. le 11 avril 2021 à 00:10

L’Olympique de Marseille a lâché de précieux points dans la course à l’Europe. Samedi, l’ OM a été accroché (3-3) par le Montpellier Hérault à La Mosson.

L’ OM victime d’un hold-up à Montpellier

Après son succès contre le Dijon FCO lors de la dernière journée, l’Olympique de Marseille voulait enchaîner samedi contre Montpellier. Les Marseillais étaient proches de leur objectif jusqu’à l’égalisation du MHSC dans le temps additionnel. Auteur d’un doublé, Gaëtan Laborde a privé l’ OM des trois points grâce à son but dans les dernières minutes du match. Andy Delort avait ouvert le score à la 1re minute avant l’égalisation d’Arkadiusz Milik (43e). Avant le retour aux vestiaires, Pape Gueye (45e+2) a permis aux visiteurs de mener au score. Ces derniers se font faits reprendre une première fois sur un but de Laborde. Lucas Perrin (71e) pensait offrir la victoire à Marseille avant que le numéro 10 du MHSC ne récidive dans le temps additionnel. Suite à ce nul, le club provençal cale à la 6e place de Ligue 1 et à égalité de points de Lens (5e).

Le spleen de Mandanda après le match

Gardien de l’Olympique de Marseille, Steve Mandanda a nourri des remords après la rencontre. Il déplore le fait que son équipe ne parvienne pas à bien aborder les coups d’envoi et « mettre le pied sur le ballon ». « C’est difficile. On entame mal nos mi-temps. On prend deux buts d’entrée, après on revient et on arrive à mettre ce troisième à dix. On croit le tenir et finalement, on se fait égaliser. C’est difficile, il faut continuer à travailler, à maitriser et comprendre ce que le coach demande. Mettre aussi un peu plus le pied sur le ballon quand il faut et être plus solides et lucides », a déploré le portier de l’ OM au micro de Canal+ selon les propos relayés par Foot Mercato.