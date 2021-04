LOSC Mercato : Galtier à l’OL, une affaire déjà bouclée ?

Publié par JEAN-LUC D le 11 avril 2021 à 14:07

Christophe Galtier va-t-il renoncer à sa dernière année de contrat avec le LOSC pour rejoindre l’OL à la fin de la saison en cours ? Malgré les sorties de l’entraîneur lillois concernant son avenir et la succession de Rudi Garcia, les rumeurs continuent de l’envoyer à Lyon la saison prochaine.

Christophe Galtier et Lyon, des retrouvailles cet été ?

Adjoint d'Alain Perrin (2004-2009), Christophe Galtier pourrait faire son grand retour à l’Olympique Lyonnais dans le costume d’entraîneur titulaire. Sous contrat à Lille OSC jusqu’au 30 juin 2022, le technicien marseillais est annoncé comme le favori numéro de Jean-Michel Aulas pour succéder à un Rudi Garcia dont le bail se termine au terme de l’exercice en cours. Et même si Galtier et Aulas nient pour le moment des contacts en vue d’une collaboration, Florian Gazan assure que les retrouvailles entre Lyon et le coach de 54 ans sont déjà tout tracés.

« Christophe Galtier, je vous parie que la saison prochaine il ne sera plus à Lille, mais à Lyon. Les supporters lyonnais vont se réjouir, car ils vont récupérer le meilleur coach de la saison 2019, élu par ses pairs, un titre qu’il n’a pas perdu ni gagné, puisqu’il n’a pas été attribué l’an dernier. Mais il va le récupérer cette année tant il a démontré son talent à la tête du 4e budget de Ligue 1 (…) Galtier le sait, battre le PSG dans la course au titre, ça se produit tous les 3 ou 5 ans et ça sera donc compliqué surtout avec Lille, un club qui revend ses meilleurs joueurs dès qu’il le peut, c’est son modèle économique.

Après Saint-Étienne et Lille, sans faire injure à ces deux clubs, Lyon c’est un cran au-dessus pour un coach. Galtier avait été l’adjoint de Perrin à l’OL pour le dernier titre de champion pour Lyon, alors pourquoi ne pas ajouter quelques lignes à son palmarès et à celui de l’OL. Malgré son étiquette verte, puisqu’il est resté sept ans dans le Forez, les supporters lyonnais sont prêts à faire de «Galette » leur roi », a expliqué le consultant sportif dans sa chronique pour RTL.

Après Garcia, Galtier pourrait donc prendre le banc lyonnais pour tenter de ramener les Gones au sommet en Ligue 1. Olivier Létang et les Dogues n’ont cependant pas encore dit leur dernier mot sur ce dossier.

Olivier Létang opposé au départ de Galtier

Au micro de RMC Sport,Olivier Létang, le président du LOSC, a récemment réitéré son souhait de voir son entraîneur poursuivre son travail encore pendant longtemps. L’ancien directeur sportif du PSG a ainsi annoncé sa décision de prolonger le contrat de l’ex-coach de l’ASSE.

« Quand vous êtes très heureux de la collaboration avec quelqu’un, vous avez envie qu’elle perdure. Je souhaite que Christophe reste et que nous discutions de la prolongation de son contrat. Il est concentré sur la fin de saison. L’objectif, c’est de poursuivre la collaboration avec Christophe. Aujourd’hui, Jean-Michel Aulas n’a pas appelé. Il n’y a aucune discussion, Christophe l’a dit aussi. Les choses sont assez claires », a lancé Létang lundi soir.

Les dirigeants lillois ne comptent donc pas se laisser faire dans ce dossier et Galtier pourrait être l’un des gros tubes du mercato estival qui s’annonce.