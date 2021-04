PSG, Barça : Confidence de taille d'un proche de Neymar Jr

Publié par Ange A. le 12 avril 2021 à 08:00

Alors que le mercato estival approche, l’avenir de Neymar Jr fait de nouveau parler autant à Paris qu’en Catalogne. Ancien agent de l’attaquant du PSG, Wagner Ribeiro s’est confié sur l’avenir du crack brésilien.

Une décision déjà prise pour l’avenir de Neymar Jr ?

La presse catalane rêve toujours d’un retour de Neymar Jr au FC Barcelone. Certains médias catalans indiquaient récemment que l’attaquant de 29 ans avait mis les négociations liées à sa prolongation de contrat avec le PSG en stand-by. Ceci pour discuter avec le nouvel exécutif des Blaugranas en vue d’un retour au Barça. Mais comme le confiait The Telegraph, il ne s’agirait de rien de plus que de nouveaux canulars. Le journal anglais assurait pour sa part que le crack auriverde (103 sélections/64 buts) allait renouveler son contrat jusqu’en 2026. Ancien agent du Brésilien, Wagner Ribeiro a confirmé cette tendance. Selon lui, son compatriote n’a aucun intérêt à quitter Paris.

Une prolongation en bonne voie au PSG

Pour Wagner Ribeiro, aucun club à l’heure actuelle ne peut offrir à Neymar Jr ce qu’il perçoit au PSG. Du FC Barcelone au Real Madrid en passant par City et United, il estime que seul le Paris Saint-Germain est en mesure de répondre aux exigences financières du Ney. « Aucun club au monde ne peut offrir ce que lui offre le PSG. Il n’y a que le PSG qui peut se payer Neymar. Le Real Madrid a des problèmes financiers. Le FC Barcelone ? C’est encore pire », a d’abord confié l’agent dans les colonnes de L’Équipe. Il voit même l’ancien blaugrana gagner encore de prestigieux titres dès cette année avec le club francilien. « À Paris, il gagne super bien sa vie et joue dans une très bonne équipe. Cette saison, ils vont gagner la Ligue des Champions, et Neymar sera Ballon d’Or, vous verrez », a-t-il évoqué.