Dortmund Mercato : Haaland, le Borussia douche le Real et le Barça

Publié par Clément le 12 avril 2021 à 12:00

Erling Haaland ne joue au top niveau européen que depuis une grosse année et pourtant le Real Madrid et le Barça se prépare à une guerre sans merci pour le recruter. Et le Borussia Dortmund dans tout ça ? Le club allemand vient de faire connaitre sa position sur l'avenir de son buteur et elle ne va plaire à personne aussi bien dans la capitale espagnole qu'en Catalogne.

Le Borussia Dortmund compte sur Haaland

Depuis que le Norvégien a commencé à enfiler les buts en Bundesliga et en Ligue des Champions, les rumeurs de son départ fusent dans tous les sens. Le Real Madrid, le FC Barcelone, et même Manchester City se seraient intéressés à l'attaquant de 20 ans, mais la dernière déclaration de Michael Zorc, le directeur sportif du BVB, est très claire : il compte sur Erling Haaland la saison prochaine. "Nous avons comme plan très clair de débuter la saison prochaine avec Erling", a-t-il ainsi déclaré auprès de ARD-Sportschau.

Les stats impressionnantes d'Erling Haaland

Le Borussia Dortmund avait déboursé 20 millions d'euros pour s'attacher les services d'Erling Haaland lors du mercato hivernal 2020. Cet achat s'est rapidement rentabilisé tant le Norvégien s'est montré décisif. Triple buteur pour sa première apparition avec les Jaunes et Noirs (en tant que remplaçant !), il a porté son total de buts à 49 avec le club de la Ruhr en seulement 52 rencontres disputées depuis son arrivée !

Selon son directeur sportif, Haaland (33 buts cette saison toutes compétitions confondues) devrait donc rester au club à l'intersaison. Son contrat avec Dortmund court jusqu'en juin 2024 et le BVB compte sur les prouesses de son attaquant pour éliminer Manchester City en Ligue des Champions, dès ce mercredi.