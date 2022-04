Stade de Reims Mercato : Dortmund cible un attaquant du SDR

Publié par Jules le 26 avril 2022 à 14:29

Stade de Reims Mercato : Alors qu'Haaland devrait quitter Dortmund cet été, le BVB multiplie les pistes et l'une d'elles mène à un attaquant du SDR.

Stade de Reims Mercato : Dortmund s'intéresse à un attaquant du SDR

C'est quelque chose d'acté désormais, Erling Haaland va quitter le BVB pour rejoindre un nouveau club. Bien que sa nouvelle destination ne soit pas encore connue, l'avenir du Norvégien ne laisse désormais plus place au doute, et Dortmund doit dès maintenant trouver un remplaçant. De nombreux joueurs ont été évoqués par la presse pour la succession de l'avant-centre du BVB. Parmi elles, un joueur de Ligue 1 serait pisté. Sport 1 annonce un intérêt du club allemand pour Hugo Ekitike qui évolue au Stade de Reims.

La saga pour la succession d'Haaland promet d'être particulièrement haletante, car le BVB est loin d'être seul sur ce dossier. Ces dernières semaines, de nombreux clubs ont été associés à l'attaquant de 19 ans. Parmi les équipes avec lesquelles Dortmund risque d'être en concurrence pour le Rémois, on retrouve Chelsea, Newcastle, Arsenal ou encore le PSG. Une lutte acharnée sur le marché des transferts est donc à prévoir pour le très talentueux joueur du Stade de Reims.

Le BVB multiplie les pistes pour dénicher le successeur d'Haaland

Les pistes sont très nombreuses pour remplacer Erling Haaland à Dortmund, et le nom d' Hugo Ekitike ne fait qu'agrandir la liste de joueurs supervisés par le BVB pour pallier au départ de son attaquant. Ainsi, le club allemand suit, entre autres, Darwin Nuñez, (Benfica), Patrik Schick (Leverkusen), Sasa Kalajdzic (Stuttgart), Adam Hlozek (Sparta Prague) ou encore Timo Werner (Chelsea). Une liste non-exhaustive qui montre que le BVB s'est déjà préparé à perdre son joueur vedette cet été.

Du côté du Stade de Reims, Hugo Ekitike est lui aussi annoncé sur le départ et son sort ne fait plus vraiment débat. Il devrait être vendu dès cet été. Si Dortmund veut remplacer Haaland par Ekitike, il faudra donc batailler et se montrer plus convaincant que ses concurrents dans ce dossier qui promet d'être très agité lors du prochain mercato.