PSG Mercato : Haaland veut quitter Man City… pour le Paris SG ?

Publié par JEAN-LUC D le 08 février 2023 à 15:29

Erling Haaland va-t-il réclamer son départ de Manchester City un an après son arrivée en provenance de Dortmund ? Le PSG serait à l’affût dans ce dossier.

Arrivée en grande pompe en juillet dernier contre un chèque de 60 millions d’euros, Erling Haaland pourrait déjà partir et quitter les rangs de Manchester City. Après l’enquête diligentée par la League anglaise, les Citizens sont désormais ciblés pour une centaine d’infractions sur les transferts et les contrats durant les neuf dernières saisons. Le Champion de Premier League en titre pourrait donc être relégué ou fortement pénalisé dans les semaines à venir.

Et d’après les renseignements recueillis par Défensa Central, Erling Haaland pourrait profiter de cette situation pour se trouver un nouveau point de chute l’été prochain. Le Real Madrid serait sa principale priorité, mais Haaland, qui n’exclut rien pour son avenir, pourrait aussi être une cible pour le Paris Saint-Germain. Nasser Al-Khelaïfi et les dirigeants parisiens travailleraient même d’ores et déjà dans ce sens.

PSG Mercato : Le Paris SG prêt à tout pour Erling Haaland ?

Lié à Manchester City jusqu’au 30 juin 2027, Erling Haaland dispose d’une clause de 200 millions d’euros pour quitter les SkyBlues à l’été 2024. Mais l’international norvégien de 22 ans pourrait partir un an plus tôt, soit à l’été 2023. Au Real Madrid, il pourrait devenir le remplaçant naturel de Karim Benzema dès la saison prochaine. Mais le PSG, qui est à la recherche d’un numéro 9 de classe mondiale pour combler Kylian Mbappé, pourrait frapper très fort dans cinq mois en arrachant la signature du cyborg norvégien.

Auteur de 31 buts et 3 passes décisives en 28 matches toutes compétitions confondues, Haaland possède le profil idéal pour former un duo de feu avec Mbappé à la pointe de l’attaque, selon les hauts dignitaires du club de la capitale française. Déterminés à frapper fort l’été prochain après un mercato hivernal totalement raté, le Paris SG pourrait faire parler de lui une nouvelle fois sur le marché des transferts dans les mois à venir.