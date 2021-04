PSG LDC : C’est officiel, le groupe du Bayern est connu !

Publié par JEAN-LUC D le 12 avril 2021 à 17:18

À la veille du match de quart de finale retour de Ligue des Champions devant opposer le PSG, le Bayern Munich vient de dévoiler son groupe de joueurs retenus par son entraîneur Hansi Flick. Un commando de 19 joueurs avec des retours importants.

Leon Goretzka disponible pour affronter le PSG

« Ce n'est pas si facile pour le staff d'avoir autant de joueurs touchés, blessés ou atteints du coronavirus. Goretkza, Lucas Hernandez feront partie du groupe. Tous ceux présents à l'entraînement devraient faire partie du groupe comme Boateng et Coman. Lucas s’est entraîné, nous partons du principe qu’il peut jouer. Pour Leon, ça a l’air bon aussi. »

Comme il l’a annoncé dans sa conférence de presse de cet après-midi, Hansi Flick peut compter sur le retour de plusieurs joueurs annoncés incertains pour le choc contre le Paris Saint-Germain. Le milieu de terrain allemand Leon Goretzka, le défenseur français Lucas Hernandez, Jérôme Boateng et l’attaquant Kingsley Coman sont tous bien dans le groupe du Bayern pour tenter de renverser la situation et assurer la qualification en demi-finale.

Cependant, Niklas Süle, Serge Gnabry, Corentin Tolisso, Douglas Costa, Marc Roca et Robert Lewandowski sont absents pour cette rencontre. Preuve de la difficulté de Flick à composer ce groupe, le Bayern se déplace à Paris avec un contingent de seulement 19 joueurs, même en comptant les deux jeunes Josip Stanisic (21 ans) et Maximilian Zaiser (22 ans), alors que l'UEFA autorise jusqu'à 23 noms. Tanguy Kouassi, l’ancien milieu de terrain du PSG figure dans ce groupe, de même qu’un gardien de but remplaçant. Pour rappel, Kouassi a rejoué 15 minutes le week-end dernier, ses premières minutes en match officiel depuis fin novembre.

Le groupe du Bayern Munich face au PSG

Gardiens : Neuer, Nübel

Défenseurs : Pavard, Boateng, Hernandez, Alaba, Davies, Sarr, Stanisic, Kouassi

Milieux : Kimmich, Goretzka, Musiala, Martinez, Zaiser

Attaquants : Müller, Sané, Coman, Choupo-Moting.