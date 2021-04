Le PSG prêt à briser le signe indien face au Bayern Munich

Publié par Gary SLM le 13 avril 2021 à 08:42

Le PSG sera de nouveau lancé à la conquête du titre en Ligue des champions ce mardi. Le Bayern Munich, son bourreau de l’édition 2020, en finale perdue 1-0), est le gros morceau à avaler une seconde fois pour boucler le quart de finale de cette C1. Les Parisiens vaincront-ils le signe indien ?

Le PSG et sa quête de reconnaissance

Une semaine après la victoire (2-3) du match aller, le Paris Saint-Germain et le Bayern Munich se retrouvent pour la phase retour des quarts de finale de la Ligue des champions. Chaque équipe voulant accéder à la demi-finale de la Ligue des champions, un match épique se profile à l’horizon. Le champion de France va devoir hisser son niveau pour résister au trop-plein de confiance affiché par les Bavarois, bénéficiaires de quelques retours de joueurs blessés.

Si le choc de l’ Allianz Arena a tourné en faveur des Parisiens 2-3, le match attendu sur la pelouse du Parc des Princes semble tout autre. Les Allemands pensent avant ce choc qu’ils auraient dû remporter le match aller. Ils se créditent de plus d’occasions de marquer des buts face aux Parisiens qu’ils estiment avoir dominé dans le jeu, notamment dans le contrôle du milieu de terrain.

La concentration des Parisiens, la confiance du Bayern Munich

Cependant, les invités arrivés d’outre-Rhin reconnaissent bien volontiers que l’équipe de l’ entraîneur Mauricio Pochettino a été plus efficace face au but. Neymar et Kylian Mbappé, ainsi que la grande forme de du gardien costaricain, Keylor Navas, ont été des éléments clés de la belle prestation du PSG.

Si le spectre de la remontada réalisée par le FC Barcelone (en 2017) plane sur toutes les grandes affiches de l’équipe parisienne, sa finale de l’an dernier face au Barça montre que le groupe a grandi. Le Barça, battu 4-0 au Parc des Princes, s’était révolté à domicile face au PSG 6-1. Depuis, une avance prise par le club de la capitale dans un premier match européen n’est jamais considérée comme gage d’une qualification certaine.

Le Paris SG de Mauricio Pochettino a-t-il l’antidote ?

Si l’expérience de l’année dernière a confirmé une meilleure maitrise de situations de ce type par le Paris Saint-Germain, aucune victoire n’est acquise avant le coup de sifflet final. Le Paris SG pourra cependant se servir de son statut de vice-champion d’Europe comme antidote pour vaincre ses peurs d’échouer cette fois. Son succès en huitièmes de finale cette année contre le FC Barcelone va aussi convaincre ses joueurs de leur réelle grandeur.

L'équipe du coach Argentin Mauricio Pochettino a à cœur de montrer qu’elle n’a plus de crainte contre les grands malgré le grand respect affiché pour le Bayern Munich. La mentalité des pensionnaires du Parc des Princes est désormais celle d'un champion. En plus du succès face à Strasbourg le week-end passé, le retour de Marco Verratti et Parades, absents au match aller pour raison de Covid-19, est un plus pour la confiance de l’équipe.

Même si l’absence de Marquinhos, le capitaine parisien- blessé à Munich, est un grand manque, l’entraîneur Mauricio Pochettino a assez de joueurs capables de maintenir l’avance sur les Bavarois. L’entraîneur Parisien insistait en conférence de presse sur « l’attitude collective pour garder le ballon, mais aussi de l’aptitude. » Selon lui, Paris a « besoin des deux demain (ce soir, ndlr). Le Barça, c’est du passé. Le Bayern, c’est le match…, face à la meilleure équipe du monde. C’est sûr qu’une équipe comme elle va » mettre en difficulté la sienne, mais selon lui « c’est dans ces moments qu’il faut montrer la force, la solidarité et la solidité…»

Les probables titulaires ;

Paris SG: Navas; Florenzi, Danilo ou Marquinhos, Kimpembe, Diallo; Gueye, Verratti, Paredes ; Di María, Mbappé, Neymar.

Bayern: Neuer ; Pavard, Boateng, Hernández, Davies; Kimmich, Alaba: Sané, Müller, Coman; et Choupo Moting.

Arbitre: Daniele Orsato (ITA)

Stade: Parc des Princes de Pari