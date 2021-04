PSG Mercato : Harry Kane au Paris SG ? Un gros indice tombe !

Publié par JEAN-LUC D le 12 avril 2021 à 11:30

En dehors des négociations avec Kylian Mbappé en vue d’une prolongation, le PSG suivrait sérieusement le dossier Harry Kane. En cas de décision pour un départ cet été, l’attaquant de Tottenham pourrait recevoir une offre du club parisien. D’après la presse anglaise, les lignes bougent en ce moment pour l’avenir du buteur de 27 ans.

Transfert PSG : Harry Kane à la place de Kylian Mbappé ?

Dans son édition de dimanche, l’émission Téléfoot a fait le point sur le dossier Kylian Mbappé. On sait ainsi que l’international français n’a pris aucune décision pour le moment. La raison est simple, il ne veut se consacrer qu'à sa saison. L’ancien avant-centre de l’AS Monaco n’entend pas s’attarder sur son cas personnel alors que le Paris Saint-Germain est encore engagé en Ligue des champions, Coupe de France, et pour le titre en Ligue 1. Les discussions se poursuivent tout de même de manière régulière entre le Paris SG et les représentants de Mbappé.

Elles tournent autour du projet sportif (recrutement, structure de l’équipe pour la saison prochaine et les intentions du PSG pour améliorer la compétitivité de l’équipe parisienne). Toujours selon la même source, la priorité de Nasser Al-Khelaïfi et Leonardo est de prolonger Mbappé, mais les dirigeants parisiens se préparent également à toutes les éventualités et ont déjà commencé à travailler sur son éventuelle succession.

Si la piste privilégiée par les propriétaires du PSG au Qatar est celle menant à Lionel Messi ou Mohamed Salah, sous contrat avec Liverpool jusqu’en 2023, l’ entraîneur Mauricio Pochettino aurait appelé personnellement Harry Kane pour connaître ses envies pour la suite de sa carrière. L’Argentin voulait savoir s’il avait en idée de quitter Tottenham en l’absence d’une qualification de ce club à la prochaine Champions League. Après avoir dirigé l’international anglais durant cinq saisons chez les Spurs, l’entraîneur argentin voudrait tenter de le convaincre de le rejoindre dans le championnat français. Et d’après The Athletic, Pochettino a des chances de parvenir à ses fins dans quelques mois.

Harry Kane prêt à quitter Tottenham cet été ?

En effet, le média britannique révèle qu’ Harry Kane demandera un ticket de sortie à sa direction durant le mercato estival. Si l’équipe de José Mourinho n’accroche pas une qualification pour la C1, la question devrait sérieusement se poser. The Athletic explique également que le coéquipier de Son Heung-Ming est frustré de n’avoir gagné aucun trophée dans sa carrière. Il penserait donc bien à changer d’air à l’issue de la saison en cours.

Une affaire difficile donc sur la table des dirigeants parisiens avec un Daniel Levy, président du club londonien, réputé très dur en affaires. Kane est encore sous contrat jusqu’en juin 2024, ce qui rend incontournable la position des Spurs.