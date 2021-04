Foot mercato: le PSG savoure, Nasser bloque Neymar et Mbappé

Publié par ALEXIS le 14 avril 2021 à 01:11

Dans sa célébration de la victoire du PSG mardi soir, Nasser Al-Khelaïfi a ouvert les dossiers foot mercato concernant Neymar et Kylian Mbappé.

PSG : Al-Khelaïfi, « Mbappé et Neymar n'ont plus d'excuse »

Grâce à un but d’Éric Maxim Choupo-Moting (à la 40e minute du match), le Bayern Munich s’est imposé (0-1) face au PSG mardi soir, en quart de finale retour de l’UEFA Champions League. Cependant, c’est le club de la capitale qui est qualifié pour les demi-finales grâce à sa victoire (3-2) lors du match aller à l’Allianz Arena. Battu en finale de la C1 la saison dernière, le Paris Saint-Germain a ainsi pris sa revanche sur le club allemand. Kylian Mbappé, Neymar et leurs coéquipiers affronteront prochainement Manchester City ou le Borussia Dortmund en demi-finale.

« Je suis juste déçu de ne pas avoir gagné », a regretté l'entraîneur parisien Mauricio Pochettino tout en se réjouissant de la qualification et la revanche de son équipe sur le champion d'Europe en titre. Quant à Nasser Al-Khelaïfi, président du PSG, il a sorti les dossiers foot mercato en disant : « Mbappé et Neymar n'ont plus d'excuse pour partir ».

Neymar heureux au Paris Saint-Germain

Le meneur de jeu brésilien est aussi aux anges. "Je suis très heureux. On a éliminé le champion d'Europe, une grande équipe. Les objectifs sont respectés. On espère faire une belle demie." À la question de savoir s'il voulait "Rester à Paris ?", l'ancien joueur du FC Barcelone a répondu : "Le PSG est une grande équipe. Maintenant on est en demi-finales et on rêve plus grand". Espérons pour le président du club de la capitale qu'il ne s'est pas trop vite avancé en disant que ses joueurs n'avaient plus de raison de vouloir partir à la fin de la saison.

Si Neymar est annoncé dans le viseur du FC Barcelone à la grande inquiétude des supporters parisiens, Kylian Mbappé semble lui promis au Real Madrid. Les deux joueurs sont pourtant les stars du club francilien. Le Paris Saint-Germain ne devrait pas les laisser partir aussi facilement puisque son projet sportif pourrait autrement prendre du plomb dans l'aile.

Angel Di Maria, l’un des acteurs de la qualification du PSG, a livré ses premières impressions. Il savoure lui aussi évidemment l’admission de son équipe dans le dernier carré de la coupe d’Europe. « L'équipe a travaillé plus que jamais. Je crois que c'est mérité. C’est un moment important pour le club », a déclaré l’ailier argentin de Paris sur la radio.