PSG Mercato : Neymar confirmé, l'ouverture pour Mbappé ?

La victoire du PSG sur le Bayern Munich et la qualification pour les demi-finales de la Ligue des champions a accéléré le dossier Neymar. Ce dernier a officialisé sa prochaine signature. Il ne restera donc plus que celle de Kylian Mbappé dont le bail expire aussi en juin 2022.

PSG : Neymar confirmé

Le PSG est en demi-finale de l’UEFA Champions League après la finale perdue en aout dernier. Neymar et Kylian Mbappé ont éliminé le Bayer Munich champion d’Europe en titre (3-2 et 0-1). Le même soir de la qualification, Nasser Al Khelaïfi s'est prononcé sur l'avenir du Brésilien et du Français, qualifiés pour le dernier carré de la compétition.

« Mbappé et Neymar n'ont plus d'excuses pour partir », a déclaré le président du Paris Saint-Germain. Le meneur de jeu aussi a confirmé l’annonce du dirigeant. Dans des propos rapportés par TNT Sports Brasil, il a confirmé la prolongation de son contrat. « Cette prolongation de contrat avec le PSG, ce n'est plus un sujet. Ce n'est plus un problème. Évidemment que je me sens très à l'aise ici et comme à la maison au Paris SG. Je me sens plus heureux que je ne l'étais auparavant », a assuré la star de l’équipe parisienne.

Vers un doublé Mbappé et le Brésilien ?

Il ne reste donc plus que Kylian Mbappé. Le dossier du champion du monde n’est pas encore débloqué. Il tient certes une proposition de la direction du club de la capitale, mais il ne l’a pas encore accepté. Il s’est donné un long temps de réflexion. « Je vais réfléchir sur ce que je veux faire ces prochaines années, où je veux être. C'est vraiment une réflexion, pas une volonté de gagner du temps... Si je signe, c'est pour rester, c'est pour cela que la réflexion est ardue. Oui, il faudra bientôt faire un choix », avait déclaré le meilleur buteur du PSG en janvier dernier.

À la question de savoir s’il a « envie de prolonger », il avait répondu : « on discute avec le club pour trouver un projet ».

Kylian Mbappé a également souligné son attachement au club de sa ville natale. « Je suis très heureux ici et je l'ai toujours été. Les supporters ainsi que le club m'ont toujours aidé. Et rien que pour cela, je serai toujours reconnaissant envers le club », a-t-il rassuré.

Derrière toutes ces promesses, le joueur de 22 ans est toujours la priorité du Real Madrid. Plusieurs autres clubs sont également à l’affût pour tenter de le recruter. Si le PSG ne gagne pas la C1, il pourrait être tenté de quitter la capitale pendant le mercato cet été. Dès lors, la déclaration de Nasser Al-Khelaïfi indiquant que Mbappé et Neymar n'avaient plus de raison de vouloir partir à la fin de la saison semble précipitée.