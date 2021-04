Chelsea : Thiago Silva en dit plus sur son avenir chez les Blues

Publié par Chemssdine le 14 avril 2021 à 20:41

Défenseur solide et expérimenté, Thiago Silva a apporté une sérénité défensive qui manquait à Chelsea ces dernières années. Arrivé cet été à Londres en provenance du PSG, le défenseur auriverde s'y plaît bien et verrait d'un bon oeil de poursuivre l'aventure dans l'ouest londonien.

Thiago Silva, assurance tous risques de Chelsea

Parmi la liste ébouriffante des achats estivaux de Chelsea, la signature gratuite de Thiago Silva serait presque passée inaperçue. Pourtant, après plus de six mois au club, l'ancien défenseur du Paris Saint-Germain est probablement la recrue ayant réalisé la meilleure saison sous ses nouvelles couleurs. Que ce soit sous les ordres de Frank Lampard ou ceux de son ancien coach à Paris, Thomas Tuchel, le natif de Rio de Janeiro a toujours été au rendez-vous et a rapidement hérité du brassard de capitaine, avec César Azpilicueta, chez les Blues. Aux côtés de Kurt Zouma ou d'Antonio Rudiger, l'international brésilien (89 capes) n'a jamais faibli et a toujours su répondre présent malgré la mauvaise période des Londoniens et sa blessure le rendant indisponible tout au long du mois de février.

Il n'exclut pas de prolonger

Il est alors un grand artisan de la belle saison des pensionnaires de Stamford Bridge, qui après un démarrage poussif en championnat, pointent désormais à la cinquième place de Premier League, à seulement deux points du troisième Leicester. Mieux, en éliminant hier le FC Porto à Séville pour le compte des quarts de finale de Champions League, les coéquipiers de Timo Werner et Olivier Giroud ont ainsi pu se qualifier pour le dernier carré de la plus prestigieuse des coupes européennes. De très bonnes performances qui pourraient permettre à Thiago Silva, 36 ans, de se projeter vers l'avenir où un futur pourrait se dessiner à Londres, comme il l'a confié au micro de Sky Italia. "J'espère continuer comme ça", a déclaré l'ancien du Milan AC au média transalpin. "Je veux continuer à jouer à ce niveau et me rendre à la Coupe du monde en 2022. Thomas Tuchel fait un travail incroyable ici à Chelsea. " Une relation de confiance avec le technicien allemand, des objectifs élevés et de bons résultats : voilà la mixture parfaite pour voir Thiago Silva continuer l'aventure avec Chelsea.