Monaco : Niko Kovac met fin aux rumeurs concernant son avenir

Publié par Melvin le 14 avril 2021 à 19:33

Auteur d'une première saison extrêmement prometteuse à la tête de Monaco, Niko Kovac attire les convoitises. À la lutte pour potentiellement remporter le titre de champion de France, l'entraîneur croate a tenu à rassurer les supporters monégasques sur son avenir.

Niko Kovac confirme sa volonté de rester à Monaco

Dans un entretien accordé au journal Allemand Bild, le technicien monégasque est revenu sur les rumeurs de ces derniers mois l'envoyant en Allemagne. En effet, son nom circule pour reprendre le Bayer Leverkusen ou encore le Hertha Berlin. « Un retour en Allemagne n'est pas un sujet pour moi pour le moment, c'est même inimaginable. Je suis très heureux à Monaco » indique-t-il. « Pour moi, l'AS Monaco est là où je veux continuer à exercer. Je resterai entraîneur ici, moi et mon staff apprécions vraiment Monaco » poursuit-il.

Une façon de travailler qui lui convient bien

Le technicien âgé de 49 ans est également revenu sur sa relation avec le directeur sportif du club monégasque Paul Mitchell. « Pour la constitution de l'effectif et la planification de la saison prochaine, on fonctionne en collaboration très étroite avec Paul Mitchell et la cellule de recrutement », indique l'entraîneur de l'AS Monaco. « Nous parlons de tout, parlons ensemble aux cibles ou aux nouveaux joueurs potentiels. Je pense que c'est quelque chose dont chaque club a besoin, et c'est ce qui m'a poussé à m'inscrire ici », ajoute-t-il.

Le technicien croate n'a pas pu s'empêcher d'adresser un petit tacle à ses anciens employeurs Bavarois. « Nous savons tous comment cela fonctionne à Munich : c'est exactement le contraire là-bas. La situation que je trouve à Monaco est la même qu'à Francfort - et c'est exactement ce que vous voulez en tant qu'entraîneur. Vous voulez être inclus dans le processus de recrutement », conclut-il.