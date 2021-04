AS Monaco : Fabregas lâche un indice de taille sur son avenir

Publié par Ange A. le 12 avril 2021 à 08:30

Cadre du vestiaire de l’AS Monaco, Cesc Fabregas vient de lever les doutes sur son avenir avec le club de la Principauté. Le milieu espagnol sait quand est-ce qu’il va quitter le Rocher.

Fabregas dévoile la date de son départ de l’AS Monaco

Arrivé à l’AS Monaco en janvier 2019 pour épauler Thierry Henry, Cesc Fabregas a connu trois autres managers depuis. En délicatesse après le retour de Leonardo Jardim en 2019, le milieu espagnol retrouve des sensations, comme l’ASM (3e de Ligue 1), sous les ordres de Niko Kovac. L’ancien Gunner est aujourd’hui un cadre de l’effectif monégasque. Cette saison, il compte deux buts et quatre passes décisives avec le club de la Principauté. Alors qu’il lui restera un an de contrat au terme de la saison, le champion du monde 2010 en a dit plus au sujet de son avenir à Monaco. Interrogé sur son futur dans l’émission Téléfoot, il a dévoilé la date de son départ du Rocher.

Un départ en 2022 pour Fabregas ?

Cesc Fabregas souhaite rester à l’AS Monaco au moins jusqu’à l’expiration de son bail l’année prochaine. « Je cherche à toujours être le meilleur. C’est pour ça que je joue dans l’élite depuis 19 ans et maintenant je compte aller au bout de mon contrat ici », a confié l’ancien international espagnol (110 sélections/15 buts). Celui-ci rêve également de soulever des titres avec le club de la Principauté. Cette année, l’ASM est un sérieux prétendant au sacre en Ligue 1. À six journées de la fin, Monaco compte quatre points de retard sur Lille (1er). Le club princier reste également engagé en Coupe de France. Il sera opposé en quarts à l’Olympique lyonnais. Reste plus qu’à savoir s’il sera apte pour le sprint final. Dimanche, il est sorti sur blessure lors de la victoire de Monaco contre Dijon (3-0). Visiblement touché à la cuisse droite, le milieu de 33 ans devrait passer des examens dans les prochaines heures.