OL, PSG, LOSC, Monaco : Le calendrier de la folle course au titre

Publié par Clément le 12 avril 2021 à 10:58

Il ne reste que six journées dans cette édition de Ligue 1 Uber Eats pleine de suspense. Et quatre équipes se disputent toujours la succession du PSG en tête du championnat à la fin de saison. Zoom sur le calendrier des prétendants.

Lille (1er, 69 points) : Attention aux pièges

Leader avec 3 points d'avance sur le Paris SG à six journées du terme du championnat, le LOSC ne bénéficie pas du calendrier le plus tranquille. Parmi les rendez-vous des Lillois, une réception de Montpellier, un déplacement chez les ennemis lensois, mais surtout chez les Lyonnais, un autre prétendant au titre qui pourrait se relancer plus que jamais en battant les Dogues. Faux pas interdit pour le LOSC !

Le calendrier de Lille : Lille-Montpellier, Lyon-Lille, Lille-Nice, Lens-Lille, Lille-Saint-Etienne, Angers-Lille.

PSG (2e, 66 points) : Pas d'impasse sur le championnat

Encore engagé en Coupe de France (quart de finale contre Angers) et en Ligue des Champions (quart de finale contre le Bayern Munich), le PSG n'a pas laissé la Ligue 1 de côté pour autant. Mais les Franciliens n'ont plus le destin entre leurs mains et devront espérer un accroc de Lille pour virer en tête. En cas de défaite lilloise, la différence de buts très favorable des Parisiens devrait être un réel atout. Mais Paris non plus n'a plus le droit à l'erreur... Au risque de se faire exclure du podium !

Le calendrier du PSG : PSG-Saint-Etienne, Metz-PSG, PSG-Lens, Rennes-PSG, PSG-Reims, Brest-PSG.

Monaco (3e, 65 points) : Lens en juge de paix

Et si le RC Lens était finalement le gendarme de cette Ligue 1 ? Les Sang et Or, en course pour se qualifier en Europa League, affronteront à la fois Lille, Paris, mais aussi Monaco lors du baisser de rideau de la saison 2020/2021 du championnat de France. Avant ce rendez-vous loin d'être évidents, les Monégasques joueront gros face à l'Olympique Lyonnais, une confrontation directe qui vaudra très cher.

Le calendrier de Monaco : Bordeaux-Monaco, Angers-Monaco, Monaco-Lyon, Reims-Monaco, Monaco-Rennes, Lens-Monaco.

Lyon (4e, 64 points) : Les confrontations directes, une aubaine ?

Distancé à 5 points de la première place, l'OL est loin d'avoir dit son dernier mot. Et pour cause, il lui reste deux confrontations directes : le déplacement à Monaco, qui suivra la réception du LOSC. Deux succès lyonnais pourraient donc complètement rebattre les cartes, mais les Gones devront jongler avec la Coupe de France où un autre grand rendez-vous les attend : la réception de l'AS Monaco en quart de finale, juste avant d'affronter Lille et l'ASM en championnat.

Le calendrier de Lyon : Nantes-Lyon, Lyon-Lille, Monaco-Lyon, Lyon-Lorient, Nîmes-Lyon, Lyon-Nice.