PSG Mercato : 35M€, Leonardo tente un gros coup improbable

Publié par JEAN-LUC D le 14 avril 2021 à 23:45

L’un des chantiers de Leonardo à la fin de la saison sera de trouver une solution pour les côtés de la défense du PSG. Le directeur sportif du Paris Saint-Germain viserait ainsi un gros coup fort étonnant à 35 millions d’euros.

Un nouveau latéral au PSG été ?

Si Mauricio Pochettino dispose de Colin Dagba et Alessandro Florenzi sur le côté droit, et Layvin Kurzawa et Juan Bernat à gauche, le Paris Saint-Germain souhaiterait toutefois investir dans l’arrivée d’un nouveau joueur pour renforcer ce secteur de jeu. Malgré un contrat courant jusqu’au 30 juin 2024, Layvin Kurzawa pourrait obtenir un ticket de sortie durant le mercato estival en cas d’offre intéressante. Associé régulièrement à certains clubs en Angleterre et en Espagne, l’international français de 28 ans pourrait donc pousser Leonardo à recruter un nouvel arrière dans quelques mois.

Et d’après les informations recueillies par le média Fichajes, le club de la capitale pourrait se positionner sur l’un de ses anciens joueurs à la fin de la saison en cours. Si le nom de Serge Aurier, sous contrat à Tottenham jusqu’en 2022, a été évoqué récemment, le média espagnol explique que c’est finalement un autre ancien du PSG qui serait la priorité de Leonardo pour cet été.

Lucas Digne prêt à revenir au PSG ?

Parti du Paris Saint-Germain depuis 2016 et un prêt non concluant à l’AS Roma, Lucas Digne pourrait faire son grand retour dans la capitale lors de la prochaine fenêtre de recrutement. En effet, Fichajes.net assure que Mauricio Pochettino aurait convaincu ses dirigeants de miser sur le rapatriement de l’ancien arrière gauche des Rouge et Bleu. Auteur de belles prestations depuis son arrivée à Everton en 2018, l’international français de 27 ans aurait tapé dans l’oeil de l’entraîneur parisien.

Le coach argentin apprécierait notamment son profil, ses qualités de technicien, balle au pied. Titulaire indiscutable dans l’équipe type de Carlo Ancelotti, Lucas Digne a disputé 21 matches de Premier League cette saison avec 6 passes décisives. Sous contrat jusqu’au 30 juin 2025, l’ancien défenseur de Lille OSC n’est pas à vendre et même si Transfermarkt fixe son prix à 35 millions d’euros, Leonardo devra se montrer beaucoup plus généreux pour espérer faire bouger les lignes dans ce dossier.

Affaire à suivre donc…