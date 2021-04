OL Mercato : 40M€, Memphis Depay, Juninho tente un gros coup

Publié par JEAN-LUC D le 14 avril 2021 à 21:45

Memphis Depay s’apprête à faire ses bagages pour quitter l’OL dans moins de 3 mois. Juninho, le directeur sportif du club olympien, a la charge de combler le vide que va laisser le néerlandais. Cette responsabilité, le brésilien affute ses armes pour l'assumer.

Mercato OL : Memphis Depay remplacé par Andrea Belotti ?

Jean-Michel Aulas et Leonardo peinent à convaincre Memphis Depay de signer un nouveau contrat avec l’Olympique Lyonnais. Le capitaine de la sélection des Pays-Bas vit donc ses derniers moments dans le championnat français sauf en cas de revirement. L’ancien ailier du PSV Eindhoven est annoncé proche du FC Barcelone bien que le nom du Paris Saint-Germain figure aussi sur la liste des possibilités qui s'offrent à lui.

D’après une information du média italien Tuttosport, Juninho a trouvé le bon joueur offensif pour remplacer l'ancien buteur de Manchester United. Le média transalpin explique que le directeur sportif des Gones parle avec l'entourage d' Andrea Belotti, attaquant de Torino. Actuel 12e meilleur buteur de Serie A, avec 12 buts inscrits en 27 rencontres, l’international italien serait selon Juninho le joueur idéal pour succéder à Memphis dans le secteur offensif de Lyon. L'OL devra juste y mettre le prix pour boucler ce dossier.

Transfert OL : une rude bataille pour Andrea Belotti

Si Jean-Michel Aulas et Juninho portent leurs espoirs sur Andrea Belotti pour le mercato estival, ils devront se montrer concrets et réactifs pour espérer son arrivée sous leur maillot. Stupéfiant ces dernières saisons au Torino, où il avait signé en 2016, l’ancien buteur de Palerme attire d'autres regards. En Italie, l’AC Milan et l’AS Roma se livrent déjà bataille pour l'avoir. Les Rossoneri se prépareraient à proposer 25 millions d'euros pour son transfert.

Cependant, le Torino serait dans une position d'exiger plus d'argent pour la vente de son joueur. Le montant de 40 millions d’euros circule dans les médias italiens comme étant le montant réclamé. Tottenham est également annoncé sur les tablettes pour le joueur de Davide Nicola. Les Lyonnais ne manqueront pas d'adversité sur ce dossier.