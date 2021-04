OL Mercato : Memphis Depay à la place de Haaland à Dortmund ?

Publié par ALEXIS le 15 avril 2021 à 14:22

Memphis Depay sera libre de tout engagement à l' OL à l’issue de la saison. À deux mois de la fin de son contrat, il est dans les pensées du Borussia Dortmund pour succéder à Erling Haaland en instance de transfert cet été. Mais le club allemand a-t-il les moyens de s’offrir le buteur de Lyon ?

OL : Memphis Depay trop cher pour Dortmund

La liste des clubs désireux de recruter Memphis Depay, attaquant de l’ OL, ne cesse de s’allonger. Grâce à son statut de joueur libre en juin 2021, le buteur du club rhodanien intéresse plusieurs clubs. Ces derniers sont enchantés à l’idée de ne pas payer d’indemnité de transfert à l’Olympique Lyonnais. Ainsi, le Borussia Dortmund pense au Néerlandais pour prendre la place d’Erling Haaland. Le jeune buteur norvégien est de fait annoncé un peu partout avant l’ouverture du mercato d’été prochain. Le FC Barcelone, le Real Madrid, Manchester City ou encore le PSG souhaitent l’attirer dans leur équipe respective. Mais la piste Memphis Depay en Allemagne ne semble pas tenir la route. D’après les informations du média Sport1, le Borussia Dortmund ne peut pas assurer le salaire exigé par ce dernier pour signer avec un nouveau club. En d’autres termes, le club de Bundesliga aurait abandonné le dossier du capitaine de l’ OL car ses exigences salariales sont jugées trop élevées.

Le buteur de Lyon, priorité du Barça

À noter que le N°10 de l’ OL est la priorité de l'entraîneur du Barça. Ronald Koeman souhaite s’attacher les services de son compatriote depuis son arrivée en Catalogne le 20 août 2020. Pourtant annoncé comme le remplaçant de Luis Suarez transféré à l’Atlético Madrid l’été dernier, son transfert chez les Blaugrana avait avorté pour des questions administratives. Resté à Lyon, Memphis Depay est le leader technique et le meilleur buteur de l’équipe de Rudi Garcia. Il a marqué 18 buts et délivré 9 passes décisives en 34 matchs disputés cette saison. En Ligue 1, il est le 3e meilleur fusil, avec 16 réalisations, derrière Kylian Mbappé (PSG) et Wissam Ben Yedder (AS Monaco) à 6 journées de la fin du championnat.