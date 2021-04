Stade Rennais Mercato : Camavinga pisté par un géant allemand

Publié par Ange A. le 16 avril 2021 à 06:00

L’avenir d’Eduardo Camavinga s’écrit toujours en pointillés avec le Stade Rennais. Alors que Rennes souhaite le prolonger, le crack de 18 ans ne cesse de voir la liste de ses prétendants s’allonger. Un cador de Bundesliga serait entré dans la danse pour le numéro 10 rennais.

Eduardo Camavinga sur les tablettes d’un cador de Bundesliga

Révélation du Stade Rennais la saison dernière, Eduardo Camavinga est moins flamboyant cette saison. Le milieu de 18 ans ne compte qu’un but et deux passes décisives en 34 apparitions depuis le début de l’exercice en cours. Malgré cette baisse de régime, le natif de Miconje (Angola) fait toujours tourner les têtes des plus grosses écuries du Vieux Continent. Aux dernières nouvelles, le champion d’Europe en titre serait intéressé par la pépite du SRFC. Bild révèle en effet un intérêt du Rekordmeister pour le jeune international tricolore (3 sélections/1 but). Le journal germanique assure que Hasan Salihamidzic, le responsable du recrutement du club, a coché le nom du Breton pour le prochain mercato estival.

Une grosse vente en vue pour le SRFC cet été ?

La même source affirme également que le Stade Rennais sera contraint de vendre Eduardo Camavinga cet été. Selon la publication, le milieu de terrain ne serait plus disposé à prolonger son contrat avec son club formateur. La direction de Rennes souhaite prolonger son bail qui arrive à expiration en 2022. À défaut de prolonger son crack, le SRFC serait disposé à le vendre contre un chèque d’au moins 50 millions d’euros. Seulement, ce montant risque de ne pas faire les affaires du club allemand. Lequel jugerait la somme évoquée comme faramineuse pour un joueur de 18 ans. Outre le prix réclamé pour le crack breton, le Bayern devra notamment se méfier du Real Madrid dans ce dossier. Les Merengues sont de vieux prétendants du Rennais. Celui-ci est d’ailleurs représenté depuis quelques mois par Jonathan Barnett, le représentant du Gallois Gareth Bale.