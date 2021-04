Stade Rennais Mercato : PSG, Real, Camavinga a pris sa décision

Publié par JEAN-LUC D le 15 avril 2021 à 12:52

Eduardo Camavinga fait partie des joueurs les plus courtisés de ces dernières saisons. Titulaire indiscutable au Stade Rennais, le milieu de terrain est notamment annoncé sur les tablettes du PSG et du Real Madrid. Et son avenir pourrait prendre une tout autre trajectoire durant le mercato estival qui s’annonce.

Quel avenir pour Eduardo Camavinga ?

Depuis des mois déjà, les dirigeants du Stade Rennais multiplient les offensives pour faire signer un nouveau bail à Eduardo Camavinga, qui a explosé la saison dernière en Ligue 1, et que Didier Deschamps a convoqué pour la première fois chez les Bleus le 11 novembre 2019. Malgré une saison 2020-2021 moins bonne, le milieu de terrain rennais ne manque pas de courtisans.

D’après les renseignements du journaliste italien Nicolo Schira, le Paris Saint-Germain ferait partie des grands clubs européens prêts à casser leur tirelire pour s’offrir le joueur de 18 ans lors de la prochaine fenêtre de recrutement. Sous contrat jusqu’au 30 juin 2022, le protégé de Bruno Genesio pourrait ainsi atterrir dans une formation plus huppée la saison prochaine. Une tendance confirmée par un média britannique.

Eduardo Camavinga a dit non à Rennes

En effet, en à croire les toutes dernières révélations du média The Athletic, après avoir repoussé une prolongation jusqu'en 2025, Eduardo Camavinga se dirige tout droit vers un départ cet été. Toujours selon la même source, le natif de Miconje, en Angola, aurait même d’ores et déjà informé sa direction de sa volonté d’aller voir ailleurs à l’issue de la saison en cours. Une ouverture que le Paris SG et Leonardo pourront exploiter pour convaincre Camavinga de suivre le chemin de Kylian Mbappé en 2017 : venir confirmer son talent dans le club phare du championnat français avant d’entamer une aventure à l’étranger.

Toutefois, l’affaire serait encore très loin d’être dite pour le PSG puisque le Real Madrid et Manchester United, qui restent toujours à l’affût, comptent bientôt lancer l’offensive pour tenter de le récupérer.

Le Paris SG est donc prévenu.