OL Mercato : Un ancien Gone pour remplacer Depay à Lyon ?

Publié par Ange A. le 16 avril 2021 à 06:30

L’Olympique Lyonnais s’apprête à tourner la page Memphis Depay. La direction de l’ OL envisagerait de rapatrier un ancien du club pour succéder au Néerlandais.

Un ancien de l’ OL pour assurer la succession de Depay ?

À l’Olympique Lyonnais depuis janvier 2017, Memphis Depay est proche de la sortie. Malgré les multiples propositions de Jean-Michel Aulas, l’attaquant de 27 ans va quitter Lyon cet été. L’avant-centre néerlandais arrive en fin de contrat et va partir de l’ OL en tant que joueur libre. Du côté de la direction des Gones, les pistes se multiplient pour assurer la succession du Batave. Alors que le nom d’Andrea Belotti circulait il y a peu, un autre vient d’émerger. Fotomaç assure en effet que Lyon pourrait rapatrier Rachid Ghezzal au prochain mercato. L’attaquant algérien est actuellement prêté sans option au Besiktas par Leicester City. Il réalise d’ailleurs une bonne pige avec le leader de Super Lig.

Ghezzal, la belle affaire pour Lyon ?

L’attaquant de 28 ans est l’actuel meilleur passeur du championnat turc avec 14 caviars délivrés. L’ancien lyonnais compte également 3 buts en 26 apparitions avec la formation stambouliote. Ses performances ne sont pas passées inaperçues auprès de Djamel Belmadi qui l’a convoqué lors du dernier rassemblement des Fennecs. Il a notamment inscrit un but et délivré une offrande lors du match nul contre la Zambie (3-3). Au vu de ses prestations, l’international algérien (17 sélections/2 buts) séduit également l’ OL. Formé à Lyon, l’ailier a quitté les Gones en tant que joueur libre en 2017 pour l’AS Monaco. Il s’est engagé avec les Foxes un an plus tard. Mais comme son compatriote Islam Slimani (recruté par Juninho en hiver), Ghezzal n’a pas réussi à s’imposer au King Power Stadium. Pas dans les plans de Brendan Rodger, le pensionnaire de Premier League pourrait le céder dès cet été, à un an de l’expiration de son contrat. Recruté à 14 millions d’euros, le natif de Décines ne vaudrait plus que 9 millions d’euros à ce jour selon Transfermarkt.