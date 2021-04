PSG Mercato : Pochettino donne un précieux indice pour Mbappé

Publié par ALEXIS le 16 avril 2021 à 13:50

Mauricio Pochettino, l' entraîneur du PSG, a fait une sortie riche en information concernant l'avenir de Kylian Mbappé. Le coach argentin s'est aussi livré sur sa relation avec le buteur Parisien pour Cadena Ser.

PSG : L'état des relations Mauricio Pochettino - Kylian Mbappé

Arrivé au PSG en lieu et place de Thomas Tuchel, Mauricio Pochettino tente d'imposer sa marque sur le jeu du Paris Saint-Germain. Mais à l'approche du mercato estival, l'Argentin sait que des départs de joueurs importants peuvent compromettre ses chances de réussir au PSG. À ce propos, Kylian Mbappé et Neymar Jr n'ont toujours pas prolongé leur contrat avec le club parisien.

Si le joueur offensif brésilien a récemment diffusé dans les médias des propos optimistes sur sa présence au club la saison prochaine, rien ne filtre des intentions du buteur français Kylian Mbappé. Le concernant, Mauricio Pochettino a déclaré au média espagnol : « Mbappé et moi avons une très bonne relation, et en ce moment je suis optimiste. Je vais me battre de toutes mes forces pour qu'il reste. Je crois que le club fera tout son possible pour garder Neymar et Mbappé. C’est la priorité ».

Paris SG : Al-Khelaïfi ne voit pas Neymar et Mbappé partir

Cette sortie du coach parisien sur l'avenir de l'attaquant converge avec le grand espoir des supporters de l'équipe de la capitale française. Comme les fans du club parisien, le président Nasser Al-Khelaïfi s'était avancé sur la question de l'avenir de ses joueurs en affirmant : « Neymar et Kylian n’ont pas d’excuses pour partir ». Le gérant de l'équipe rivale de l'Olympique de Marseille veut garder ses stars convoitées par le Real Madrid et le FC Barcelone.

Dans les médias Brésiliens, Neymar avait déclaré en ce qui concerne son avenir au Paris SG : "Ce n’est plus un sujet. [...] Évidemment, je me sens très à l'aise et chez moi ici au PSG. Je me sens plus heureux qu'avant."