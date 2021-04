ASSE Mercato : Décision de Puel sur les joueurs formés au club

Publié par ALEXIS le 17 avril 2021 à 00:40

Avant le match de l’ ASSE contre le PSG, dimanche (13h), Claude Puel s’est livré sur l’avenir de jeunes joueurs de son équipe, formés à l’académie du club ligérien.

ASSE : Puel, « conserver tous les joueurs qu'on forme »

Après les transferts de William Saliba et Wesley Fofana (20 ans), l’ ASSE souffre défensivement cette saison. Les deux défenseurs issus de l’académie du club ont laissé un gros vide. Pour ne plus vivre pareille situation à l’avenir, Claude Puel a pris une décision. Il ne veut plus laisser filer les jeunes joueurs sur qui il a bâti son projet. Interrogé sur le cas particulier de Mahdi Camara avec qui il était en conférence de presse ce vendredi, le coach de l’AS Saint-Étienne a répondu de façon générale. « Ma priorité, c’est de conserver tous les joueurs qu’on forme », a-t-il indiqué. « C’est mon voeu pieux. C’est important surtout quand on n’est pas en capacité de recruter », a souligné le manager général des Verts. Mahdi Camara est sous contrat jusqu'en juin 2024 et vaut 5 M€ sur le marché. Les autres joueurs concernés par la décision du responsable de l' ASSE sont : Charles Abi (21 ans), Maxence Rivera (18 ans), Aïmen Moueffek (20 ans), Luas Gourna-Douath (17 ans) ou encore Stéfan Bajic (19 ans).

Le coach des Verts encense Mahdi Camara

Claude Puel s’est montré ensuite élogieux envers le milieu de terrain de 22 ans, dont le nom est sur les tablettes de plusieurs clubs, en prévision du mercato d’été. « Mahdi est l'un des deux ou trois joueurs les plus réguliers cette saison. Il cherche toujours à apprendre, à progresser. Il est stable émotionnellement et a acquis une certaine maturité. D'ailleurs, je n'ai pas hésité à lui confier le brassard. Il a passé un cap », a-t-il fait remarquer. Quels sont les axes sur lesquels le milieu de terrain a progressé ?

« Avant, il se concentrait sur la récupération, jaillissait, mais manquait d'application. Désormais, il prend les infos, oriente ses contrôles, percute, se projette vers l'avant et peut se montrer décisif devant le but, car il lit bien les trajectoires », a apprécié l’entraîneur de l’ ASSE.