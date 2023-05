Frustré après la défaite à domicile contre Brest (1-2), Valentin Rongier a fait une promesse aux supporters de l'Olympique de Marseille.

La guerre est terminée. Après une lutte acharnée avec le RC Lens pour la deuxième place de Ligue 1, directement qualificative pour la Ligue des Champions, l'OM a été vaincu samedi soir. Lors de la 37ème journée, le club phocéen est tombé à domicile contre Brest (1-2). Le match a semblé d'une extrême difficulté pour les locaux, incapables de dominer des Bretons sans complexes.

À la 57ème minute, la sentence tombe pour les hommes d'Igor Tudor. Hugo Magnetti ouvre le score pour les visiteurs sur une frappe déviée (0-1). Après avoir officialisé leur maintien lors de la 36ème journée, les joueurs du Stade Brestois se lâchent. Steve Mounié est à deux doigts d'enfoncer le clou au point de penalty, mais il rate complètement son tir (66'). L'OM réagit quelques minutes plus tard : sur corner, l'inévitable Chancel Mbemba égalise en surgissant de nulle part (1-1, 75'). Cependant, ce but n'effacera pas la prestation en demi-teinte des Phocéens. Brest repasse devant en fin de partie sur un but similaire à celui de Marseille (1-2, 81'), grâce à Mahdi Camara.

Valentin Rongier : « On va jouer les barrages de C1 avec le cœur »

Conscient que la défaite n'a pas été du goût des supporters, Valentin Rongier ne s'est pas caché derrière des excuses. Le milieu de terrain de l'OM leur a fait une promesse face à RMC Sport et d'autres médias. « Il y a aura des barrages à jouer avec le cœur, avec encore plus si vous voyez ce que je veux dire. On veut au moins offrir la Ligue des Champions à tout le monde, le club la mérite » a-t-il fait savoir, après la troisième place décrochée par les Phocéens en Ligue 1.

Malgré ce message positif, Rongier a également tenu à revenir sur la performance des siens, qu'il juge médiocre. « On n'a pas d'explication à donner, si ce n'est qu'on n'a pas été à la hauteur. C'est arrivé souvent cette saison à domicile. Les supporters ont été parfaits tout au long de la saison. Ils ont mis le feu à la ville, et on n'a même pas été capable de leur offrir la victoire. On n'a pas le droit » a-t-il pesté après la rencontre. Dernier rendez-vous pour l'OM dans cet exercice 2022-2023 : un déplacement à Ajaccio (19ème), samedi prochain à 21 heures.