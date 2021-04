OM : Trois bonnes nouvelles pour Marseille contre Lorient

Publié par Ange A. le 16 avril 2021 à 23:40

L’Olympique de Marseille reçoit le FC Lorient ce samedi pour le compte de la 33e journée de Ligue 1. L’ OM enregistre le retour de deux défenseurs et d’un gardien de but contre le promu.

Trois éléments de retour à l’ OM contre Lorient

L’Olympique de Marseille a été accroché lors de sa dernière sortie par le Montpellier Hérault. L’ OM a été contraint au partage des points dans les dernières minutes par le MHSC (3-3). Opposé au FC Lorient ce samedi, le club phocéen voudra renouer avec le succès. Contre le promu, le club provençal enregistre de bonnes nouvelles. Absent depuis le 20 mars et le lourd revers (3-0) contre l’OGC Nice, Yuto Nagatomo est apte pour la réception des Merlus. Le latéral japonais s’est remis d’une blessure à la cuisse. Comme l’ancien intériste, son compatriote Hiroki Sakai signe son retour dans le groupe marseillais. Le polyvalent latéral avait manqué le dernier match contre Montpellier en raison d’un problème de sciatique.

Une infirmerie marseillaise toujours fournie

Comme les deux internationaux nippons, Yohann Pelé est de retour parmi les joueurs convoqués par Jorge Sampaoli. Le portier de 38 ans avait manqué les deux derniers matchs de Marseille à cause d’une blessure au genou. Malgré ces retours, le coach de l’ OM ne dispose pas toujours de son groupe au complet. Alvaro Gonzalez et Duje Caleta-Car sont suspendus contre le club Morbihan. Jordan Amavi, Valentin Rongier et Christopher Rochia restent indisponibles. Avant cette rencontre, le club phocéen pointe à la 6e place et accuse trois points de retard sur le RC Lens, 5e de Ligue 1. Champion de Ligue 2 la saison dernière, Lorient lutte pour le maintien dans l’élite cette saison. Les Merlus sont 17es avec deux points d’avance sur le Nîmes Olympique, barragiste.

Le groupe de Marseille contre Lorient :

Mandanda, Pelé, Ngapandouetnbu - Balerdi, Perrin, Lirola, Sakai, Nagatomo - Kamara, Gueye, Ntcham, Cuisance, Khaoui, Bertelli - Milik, Payet, Thauvin, Luis Henrique, Benedetto, Germain, Dieng