OM : Mandanda poussé vers la porte de sortie par Sampaoli ?

Publié par ALEXIS le 16 avril 2021 à 14:20

Steve Mandanda, incontestable N°1 de l' OM depuis de longues années, pourrait toutefois voir son statut remis en question dès la saison prochaine. Adepte du changement, Jorge Sampaoli, le nouvel entraineur phocéen, pourrait pousser l'international tricolore vers la sortie.

OM : Mandanda sur le banc de touche la saison prochaine ?

Steve Mandanda a prolongé son contrat en août dernier et est désormais lié au club marseillais jusqu’en juin 2024. Après le départ d’André Villas-Boas, le gardien de but de 36 ans a gardé son statut de titulaire avec Jorge Sampaoli, mais la réponse de ce dernier, sur son projet pour la saison prochaine, laisse planer le doute sur le futur du portier des Bleus à l’Olympique de Marseille. À la question de savoir s’il comptait sur ce dernier dans son projet, le coach argentin a répondu : « concernant Steve Mandanda, au vu de son parcours et de sa personnalité, on aimerait qu’il reste au club ».

Un bon premier point, rapidement nuancé par la suite de ses propos, plus floue. « Pour son expérience et son histoire avec le club, si on pouvait l’inclure au projet, ce serait super », a-t-il déclaré. Jorge Sampaoli souhaite-t-il davantage voir le natif de Kinshasa dans un rôle d'encadreur des plus jeunes joueurs qu'au poste de N°1 ? Un indice historique tend à le penser : pour sa première saison en Europe, en 2016-2017, au FC Séville, Jorge Sampaoli n'avait pas hésité à remplacer Salvatore Sirigu par Sergio Rico. Avec une réussite certaine, en atteste l'excellente saison des Blanquirrojos, avec une 4ème place en championnat et une qualification historique en 8ème de finale de Ligue des Champions.

Tricolore et icône à Marseille

Capitaine historique du club, Steve Mandanda est un leader emblématique et un cadre du vestiaire. Il a défendu les couleurs marseillaises entre 2007 et 2016, soit neuf saisons consécutives, avant son exil en Angleterre. Après une saison à Crystal Palace, le Tricolore (34 sélections) est revenu au Vélodrome en juillet 2017. Marseille avait déboursé 3 M€ pour récupérer son emblématique dernier rempart. Sur l’ensemble de sa carrière à l’ OM, Mandanda a disputé 619 matchs toutes compétitions confondues, pour 651 buts encaissés et 189 clean sheet (matchs sans but encaissé).