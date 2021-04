OL Mercato : Un flop lyonnais déjà promis à l'Angleterre ?

Publié par Ange A. le 17 avril 2021 à 08:00

Actuellement prêté à Fulham par l’ OL, Joachim Andersen retrouve des sensations en Premier League. Plusieurs écuries du championnat anglais s’intéressent même au défenseur encore sous contrat avec Lyon.

Joachim Andersen parti pour rester en Angleterre ?

La première saison de Joachim Andersen avec l’Olympique Lyonnais est loin de rester dans les annales. L’ OL avait terminé à la 7e place du championnat et se retrouve privé de Coupe d’Europe cette année. Suite à cette contreperformance, la direction lyonnaise a jugé bon de se séparer de plusieurs éléments lors du dernier mercato estival. Certains comme Andersen ou encore Youssouf Koné ont été prêtés pour se relancer. Il faut dire que le défenseur danois revient à son meilleur niveau en Angleterre où il est prêté à Fulham sans option cette saison. Ses performances ne laisseraient pas d’ailleurs d’autres clubs indifférents. Le média danois BT assure ainsi que Chelsea, Manchester United, Leicester City et Crystal Palace s’intéressent au défenseur de 24 ans. Un intérêt de Tottenham avait déjà été révélé par The Athletic.

L’avenir d’Andersen déjà tranché à l’ OL ?

Joachim Andersen tient un rôle important dans l’effectif des Cottagers, actuels 18es de Premier League. Titulaire à 26 reprises cette saison, l’international danois (4 sélections) a même souvent arboré le brassard. Il était nominé pour l’award du meilleur joueur du mois de février finalement attribué à Ikay Gundogan (Manchester City). S’il retrouve des sensations à Fulham, Andersen est ouvert à un retour à Lyon. Mais du côté de la direction de l’ OL, le Danois n’est pas une priorité aux yeux de Juninho. Surtout que le club vient de prolonger le contrat de Marcelo Guedes et se satisfait de la progression de Sinaly Diomandé (20 ans). Bien qu’encore sous contrat avec les Gones jusqu’en 2024, Andersen pourrait donc ne pas revenir dans la capitale des Gaules. Un transfert définitif vers l’Angleterre se profile pour l’ancien de la Sampdoria.