PSG Mercato : Pochettino entretient le flou pour Florenzi

Publié par Ange A. le 17 avril 2021 à 22:30

Prêté avec option d’achat au Paris Saint-Germain, Alessandro Florenzi intéresse un cador de Serie A selon la presse italienne. Entraîneur du PSG, Mauricio Pochettino a été invité à se prononcer sur l’avenir du latéral droit italien.

PSG, Inter : Mauricio Pochettino botte en touche pour Florenzi

Après une pige au FC Valence la saison dernière, Alessandro Florenzi est prêté cette année au Paris Saint-Germain. Le club de la capitale dispose d’ailleurs d’une option d’achat pour le latéral prêté par l’AS Rome. Mais selon les dernières informations de La Gazzetta dello Sport, l’Inter Milan souhaiterait s’attacher les services de l’arrière droit âgé de 30 ans. À la veille de la réception de l’AS Saint-Étienne ce dimanche, Mauricio Pochettino a été interpellé sur l’avenir de son défenseur. Le coach du PSG a préféré botter en touche au sujet de ces spéculations. Le technicien argentin est davantage concentré sur les prochaines échéances qui attendent le club, surtout qu’il peut encore réaliser le triplé.

Ce que Pochettino attend de Florenzi

« Nous ne parlons pas des rumeurs. Nous sommes encore dans trois compétitions, c’est le plus important. Nous sommes tous concentrés sur cela. Nous parlerons à la fin de la saison quand les objectifs seraient réalisés », a confié l’entraîneur parisien. Mauricio Pochettino sait sur quel terrain il attend Alessandro Florenzi. « Il doit nous aider pour gagner les matchs et atteindre les objectifs fixés », a déclaré le coach du PSG. Prêté à Paris par la Roma, Alessandro Florenzi est le titulaire au poste d’arrière droit. L’international italien a disputé 29 matchs cette saison pour deux buts et une passe décisive. Au vu des performances du Romain, la direction du club francilien pourrait lever l’option d’achat dont elle dispose. Laquelle est estimée à 8 millions d’euros. Mais Leonardo, le directeur sportif parisien, devrait tout de même rester sur ses gardes. Surtout si l’Inter Milan propose un montant supérieur aux Giallorossi.