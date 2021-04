OM Mercato : Officiel, 2 renforts à l’Olympique de Marseille

Publié par ALEXIS le 19 avril 2021 à 13:50

La direction de l’ OM a annoncé officiellement la nomination de deux nouveaux responsables dans l’organigramme du centre de formation du club. Ils viennent ainsi renforcer l’équipe dirigée par Nasser Larguet, le directeur du centre de formation du club phocéen.

OM : Giuntini et Moutier rejoignent l'équipe de Larguet

L’ OM a enregistré l’arrivée de deux cadres dans l’encadrement technique du centre de formation, en attend les renforts au niveau de l’équipe professionnelle dirigée par Jorge Sampaoli. Il s’agit de Jean-Claude Giuntini (64 ans) et de Denis Moutier (42 ans). Le premier est le nouveau responsable du groupe élite et de la formation interne des cadres. Quant au second, il est nommé responsable de la pré-formation.

Selon la précision de l’Olympique de Marseille, ils sont tous deux sous la responsabilité de Nasser Larguet. Les deux techniciens français prendront leurs fonctions officiellement en juillet 2021. Le directeur de l’académie de l’ OM se réjouit pour ces renforts.

« Je me réjouis de la création de ces deux nouveaux postes au sein du centre de formation qui prouve la volonté du club et du président Pablo Longoria d’intégrer de façon encore plus importante la formation au sein du projet du club. L’arrivée de ces deux professionnels, reconnus dans leur domaine, va nous permettre de franchir un nouveau palier », a déclaré Nasser Larguet.

Réactions des deux entraîneurs

Les nouvelles recrues ont également livré leurs premières impressions sur le site internet des Olympiens. « Je suis très fier et très reconnaissant envers le club qui m’a présenté le projet de manière très constructive, très alléchante et motivante. C’est un retour aux sources pour moi, parce que c’est mon club de cœur. Je suis heureux d’intégrer l’Olympique de Marseille et d’apporter ma pierre à l’édifice afin de faire progresser nos jeunes joueurs issus de la région et d’ailleurs », a déclaré Jean-Claude Giuntini.

Denis Moutier, ex-directeur du Pôle Espoirs, se réjouit de rejoindre enfin Marseille après plusieurs sollicitations sans suite. « Les années précédentes, le moment n’était pas le bon par rapport aux fonctions que j’occupais... Il y a un vivier extraordinaire ici à développer et je pense que l’ OM a énormément d’arguments à faire valoir afin de former les meilleurs joueurs pour le haut niveau. C’est un beau défi à relever », a-t-il confié.