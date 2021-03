OM : Entraîner un club en Ligue 1 ? la réponse de Larguet

Publié par ALEXIS le 30 mars 2021 à 20:38

Entraîneur intérimaire de l’ OM, Nasser Larguet a cédé la place à Jorge Sampaoli après l’amère élimination des Marseillais en 16e de finale de la coupe de France. À l’issue de son expérience d’un mois sur le banc du club Phocéen, il ne se voit plus renouveler l'expérience en Ligue 1.

OM : Larguet ne veut pas entraîner une équipe pro

Après la démission d’André Villas-Boas de son poste d'entraîneur de l’ OM, le club Marseillais avait nommé provisoirement Nasser Larguet pour assurer l’intérim en attendant la désignation d'un nouveau coach. C’est ainsi qu’il a laissé la place à l'Argentin Jorge Sampaoli. Ce dernier a été nommé le 26 février 2021 pour débuter le travail le 9 mars. Ce temps mis correspondait à la période d’isolement institué par les responsables du football français.

Interrogé sur son bref passage à la tête de l’encadrement technique de l'équipe de l’Olympique de Marseille, Nasser Larguet fait savoir qu'il n'aspire pas à un tel poste. « Il ne faut jamais dire "jamais", mais non. Je savais que cette mission n'allait durer qu'un certain laps de temps. Et pour la suite, ce n'est pas ma volonté d'entraîner une équipe pro », a-t-il confié à Sport à Caen, dans une interview.

Ancien directeur du centre de formation de Caen, le technicien de 62 ans est pressenti en Normandie à l’issue de son contrat à Marseille le 30 juin 2021. Il a confirmé la tendance en avouant des contacts avec le Stade Malherbe Caen. « C'est gratifiant d’être contacté. J'y suis sensible, je suis à l'écoute, mais ce n'est pas d'actualité. J'ai une relation particulière avec le SMC, mais j'ai beaucoup de travail (à l’ OM, NDLR) jusqu'à la fin de saison », a-t-il répondu.

L'ex-coach intérimaire de Marseille défend son bilan

Le Franco-Marocain a été nommé directeur du centre de formation des Olympiens le 28 juin 2019. Il a provisoirement pris la place d’André Villas-Boas le 2 février 2021 avant de la céder à Jorge Sampaoli au bout d’un mois, le 7 mars 2021. Son équipe d'alors sortait d'une défaite (2-1) concédée face au club amateur Canet-en-Roussillon (National 2), en 16e de finale de la coupe de France.

« J'ai appris la veille qu'il fallait mettre un staff en place. Un membre du staff de N2 ne se sentait pas prêt alors, pour protéger le club et rendre service, je me suis mis en avant. Je pensais que ça durerait deux ou trois matchs, mais finalement, j'ai fait neuf matchs... », a raconté Nasser Larguet sur les coulisses de sa nomination.

Son bilan avec l' OM est de 2 victoires, 4 nuls et 3 défaites, en 9 matchs dirigés. « On n'a pas eu le temps de mettre en place des options tactiques, car on jouait tous les trois jours », fait-il remarquer avant d'ajouter « La première chose que j'ai dite aux joueurs, c'était qu'il fallait revenir à des fondamentaux. L'équipe restait sur quatre défaites consécutives, il fallait arrêter l'hémorragie.»