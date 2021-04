ASSE : Fin de saison annoncée pour un cadre de Claude Puel

Publié par ALEXIS le 19 avril 2021 à 14:50

L’ ASSE pourrait ne pas compter sur un joueur important du vestiaire adulé par Claude Puel, pour les 5 derniers matchs de la Ligue 1. Blessé, il serait indisponible jusqu’à la fin de la saison.

ASSE : Est-ce la fin de saison pour Jessy Moulin ?

Cela fait maintenant quatre matchs de suite que Jessy Moulin est absent du groupe de l' ASSE. Avant d’affronter le PSG dimanche, le coach des Stéphanois avait indiqué que le gardien de but des Verts « est sur vélo et n’a pas repris sur les terrains ». En l’absence de Jessy Moulin et de sa doublure Stefan Bajic (aussi blessé), Claude Puel a été contraint de faire confiance au jeune Étienne Green face aux Parisiens. Ce dernier a ainsi disputé son 3e match consécutif avec les pros, par la force du destin. Troisième gardien de but dans la hiérarchie à l’AS Saint-Étienne, le portier de 20 ans est parti pour finir la saison dans le groupe professionnel, car Jessy Moulin ne reviendrait plus. Mohamed Toubache-Ter croit savoir que c’est déjà « la fin de saison » pour le dernier rempart de 35 ans. « Le gardien de but fera son retour pour la saison prochaine » a-t-il écrit sur son compte Twitter.

Le portier N°1 de l'ASSE vers la MLS ?

Resté dans l’ombre de Stéphane Ruffier pendant 8 saisons d’affilée (2012 à 2020), Jessy Moulin est devenu le portier titulaire de l’ ASSE en février 2020, grâce à Claude Puel. L’entraîneur des Verts avait écarté le premier au profit du second jusqu’à l'issue de l’exercice dernier. Il a confirmé ensuite le natif de Valence au poste de N°1 cette saison, poussant ainsi Stéphane Ruffier dehors. Avant sa blessure aux adducteurs, Jessy Moulin a disputé 29 matchs de championnat et a été titulaire autant de fois. Il a concédé 42 buts, pour 9 clean sheet. Sous contrat à l' ASSE jusqu'en juin 2022, il a avoué récemment que « la Major League Soccer (MLS) le fait rêver ».