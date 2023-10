Alors que deux projets de rachat de l’ASSE ont été révélés, lundi, Jessy Moulin lâche des confidences sur la décision prise par Roland Romeyer.

Vente ASSE : Jessy Moulin confirme que Roland Romeyer est disposé à vendre

Le dossier de la vente de l’ASSE a été remis au goût du jour par But Football Club. Le média a évoqué deux projets, dont l’un est en pole position pour racheter l’AS Saint-Etienne des mains de Roland Romeyer et Bernard Caïazzo. Les deux propriétaires ont mis le club ligérien en vente depuis 2018, mais n’ont toujours pas trouvé d’accord sur le prix de vente. Pourtant, le club suscite de l’intérêt et ils ont eu plusieurs propositions.

Alors que les Verts luttent en Ligue 2 pour revenir en Ligue 1, les deux présidents n’ont pas abandonné leur intention de laisser le club entre les mains d’un ou d’autres dirigeants. Cela est confirmé par Jessy Moulin, dans des propos confiés à Peuple-Vert.

« J'ai eu Roland Romeyer, il y a quelque temps. Je l'ai appelé et il m'a clairement dit qu'il était fatigué et que c'était dur pour lui de gérer le club », a-t-il fait savoir. Malgré son attachement à l’ASSE, le dirigeant de 78 ans serait ainsi enclin à passer la main après 17 ans à la tête des Verts. « Il a quand même subi beaucoup de chose et de ce que j'ai compris, il était clairement disposé à vendre. Après, il aime le club et ne veut pas le vendre n'importe comment », a témoigné l'ancien gardien de but des Stéphanois.

Le gardien de but ignore l'identité des prétendus investisseurs

Jessy Moulin (37 ans) a également commenté la rumeur qui annonce l’intérêt de nouveaux investisseurs, notamment ceux évoqués lundi. « J’ai cru entendre qu'il y a de nouveaux investisseurs qui arriveraient. Ce n'est pas du tout une source du club […], c'est quelqu'un d'extérieur au club […]. Je n'en sais pas bien plus sur leur identité », a-t-il réagi.