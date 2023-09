Alors que Laurent Batlles n’est pas loin d’un limogeage à l’ASSE, une figure emblématique de Saint-Etienne vole à son secours.

Mercato ASSE : Laurent Batlles menacé de limogeage

Laurent Batlles est en sursis à l’ASSE, après seulement cinq journées de Ligue 2. Il pourrait perdre sa place à la tête de l’encadrement technique des Verts s’il ne redresse pas la barre après la trêve internationale. Son équipe est 15e au classement après cinq journées. Elle vise pourtant la montée en Ligue 1 cette saison.

Après l’échec en 2022-2023, la haute direction de Saint-Etienne ne tolérerait par un nouveau revers. Elle serait prête à envisager le départ du technicien de 47 ans, si son équipe perd le prochain match contre Caen, un concurrent direct dans la course pour la montée dans l’élite.

Jessy Moulin fait toujours confiance à Laurent Batlles

Malgré l’annonce de Peuple-Vert, ce mercredi, sur l’éventuel limogeage de Laurent Batlles, Jessy Moulin lui fait toujours confiance pour remettre les Stéphanois sur la bonne voie. « Laurent Batlles est quelqu’un qui a les capacités pour se renouveler, chercher et trouver des solutions », a-t-il assuré sur France Bleu Saint-Etienne Loire. « Je lui souhaite de réussir, parce que c’est quelqu’un qui a la gagne et qui a envie de stabiliser le club et de le faire remonter. Il aime le club, il y a joué, il connaît les valeurs et il a ces valeurs en lui. J’espère vraiment qu’il trouvera la solution », a confié l’ancien gardien de but de l’ASSE.

Pour rappel, Jessy Moulin (37 ans) a été formé à Saint-Etienne et a défendu le maillot des Verts entre 2008 et 2021. Laurent Batlles avait donc été le coéquipier du portier, entre 2010-2012, avant de devenir le coach des Verts depuis l'été 2022. Il est sous contrat à l'ASSE jusqu'au 30 juin 2024.