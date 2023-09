Alors que l'ASSE est actuellement dans une spirale positive avec deux victoires de suite, Jessy Moulin a désigné le match contre le SM Caen comme étant le match référent de Saint-Étienne.

ASSE : La victoire à Caen a tout changé

Quelques jours avant le déplacement en Normandie pour affronter le SM Caen, le climat était extrêmement tendu à l'ASSE. Laurent Batlles était sur la sellette, et les joueurs étaient pointés du doigt pour leur attitude et leurs critiques sur leur entraîneur. C'est donc dans ce contexte que les Verts de l’As Saint-Étienne se sont rendus sur la pelouse du leader de Ligue 2 à ce moment-là, et le déclic a eu lieu.

Durant toute la rencontre, l'ASSE a dominé son adversaire pour s'imposer logiquement 2-1. Une victoire qui a permis de faire taire les critiques et les rumeurs. Depuis, le club se porte bien, et reste sur deux succès consécutifs en Ligue 2. Pour Jessy Moulin, ancien gardien de Saint-Étienne, cela ne fait aucun doute, le match à Caen a débloqué quelque chose d'après ses propos accordés à France Bleu Saint-Étienne Loire. "La victoire à Caen, le fait d'avoir un match référence permet à beaucoup de monde de prendre confiance et conscience qu'ils peuvent faire de belles choses."

Florian Tardieu, élément essentiel pour l'ASSE

Dans la continuité de ces déclarations, Jessy Moulin s'est exprimé à propos d'un joueur qu'il a côtoyé lorsqu'il évoluait à Troyes, Florian Tardieu. Selon lui, le meneur de jeu stéphanois est un élément prépondérant à la belle période de l'ASSE. "Ils ont recruté aussi des joueurs capables, comme Florian Tardieu, de prendre la pression d'autres joueurs. C'est un joueur qui va faire beaucoup de bien et qui va élever le niveau de l'équipe.

Le prochain match de l'ASSE aura lieu samedi prochain au stade de l'Aube face à l'ESTAC, l'ancienne équipe de Florian Tardieu et de Jessy Moulin.