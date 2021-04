OL Mercato : La piste José Mourinho à Lyon refait surface

Publié par ALEXIS le 19 avril 2021 à 19:10

José Mourinho vient d'être officiellement viré de Tottenham et son nom est déjà associé à l’OL, club dans lequel l’entraîneur, Rudi Garcia, est en fin de contrat en juin prochain.

José Mourinho à la place de Rudi Garcia à l'OL ?

José Mourinho n’est plus l’entraîneur de Tottenham depuis ce lundi 19 avril. Il a été limogé par le président du club londonien, Daniel Levy. Libre de tout engagement, José Mourinho pourrait rebondir dans un autre club très rapidement. Après ses débuts au Portugal, son pays natal, puis ses exploits en Angleterre avec Chelsea et Manchester United et son passage au Real Madrid en Espagne, The Special One va-t-il enfin débarquer en Ligue 1 ? Aucune certitude. Cependant, le nom de José Mourinho a refait surface à l’Olympique Lyonnais, depuis la rupture de son contrat chez les Spurs. Pour rappel, le coach de 58 ans était annoncé un temps au PSG, également à l’ OL, mais il avait décliné l’intérêt des deux clubs. Cette année, il est fort probable que l’ancien manager de Tottenham débarque dans l’Hexagone.

Aulas confirme son intérêt pour le Spécial One

En effet, le bail de Rudi Garcia avec le club rhodanien prend fin en juin 2021. Et Jean-Michel Aulas attend de connaitre ses résultats à l’issue de la saison avant de prendre une décision concernant son avenir. À l’époque, le président des Gones avait confirmé, sur RMC, des contacts avec le technicien portugais pour remplacer Sylvinho. Sondé, José Mourinho avait répondu à Jean-Michel Aulas « qu’il était déjà engagé avec un club (Tottenaham, ndlr), mais « par contre, il ne fermait pas la porte pour l’avenir ». Et l’occasion se présente à nouveau, car le patron de Lyon pourrait bien laisser partir Rudi Garcia au terme de son bail et relancer la piste ''Mou''.