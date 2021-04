ASSE : un énorme aveu du coupable de la défaite contre le PSG

Publié par ALEXIS le 19 avril 2021 à 18:54

L' ASSE a laissé filer un précieux point contre le PSG dans les derniers instants du match de la 33e journée de Ligue 1. De quoi laisser un gros regret à Denis Bouanga, l’un des buteurs de l’équipe stéphanoise.

ASSE : Denis Bouanga reconnait son erreur

Le match ASSE - PSG du week-end sur la pelouse du Parc des Princes a été marqué par des rebondissements. Tout s’est finalement joué dans le temps additionnel. Les Verts ont mené (1-0, 78e) grâce à un but de Denis Bouanga. Kylian Mbappé a ensuite égalisé dans la foulée suite à une erreur de marquage d'Harold Moukoudi. Le buteur du Paris Saint-Germain a réussi le doublé sur penalty (2-1, 87e). L’équipe de Claude Puel a puisé ensuite dans ses ressources comme lors du match aller (1-1) pour égaliser par Romain Hamouma (2-2, 90e + 2). Manque de chance pour les Verts, dans un ultime sursaut d’orgueil, les Parisiens ont repris le dessus (3-2, 90e + 5).

L’ AS Saint-Étienne n’est pas restée concentrée jusqu’au bout et regrette évidemment le point perdu dans les dernières secondes du match. « C'est un coup de massue à la fin. On a fait beaucoup d'efforts et on n'est pas récompensés. Il y a de la déception… », a déclaré Denis Bouanga, fautif sur le but de la victoire du Paris SG.

Le Gabonais s’en veut d’ailleurs d'être l'homme par qui est arrivée la déception. « J’ai été trop naïf. Je pensais qu'il (Angel Di Maria, ndlr) allait aller à gauche et sur le centre il gagne le duel et ça fait 3-2. […] On aurait pu mieux jouer certains coups », a-t-il regretté.

AS Saint-Etienne : Le Stade Brestois pour rebondir

Treizième avec 39 points, l’ ASSE tentera de faire oublier cette défaite samedi prochain à 13h, lors du match contre le Stade Brestois (15e avec 37 points), un concurrent direct pour le maintien. Ce match comptera pour la 34e journée de Ligue 1 au stade Geoffroy-Guichard.

Rappelons que le SB29 avait infligé une lourde défaite (4-1) aux Verts en novembre 2020, au stade Francis-Le Blé.