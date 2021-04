ASSE : La grosse frustration de Claude Puel après Paris

Publié par Ange A. le 18 avril 2021 à 22:45

L’AS Saint-Étienne a été dominée dimanche par le Paris Saint-Germain (3-2). Coach de l’ ASSE, Claude Puel a affiché sa déception après ce revers concédé dans les dernières minutes de la rencontre.

Fin de série pour l’ ASSE contre le Paris Saint-Germain

Coup d’arrêt pour l’AS Saint-Étienne. Dimanche, l’ ASSE a vu sa série de deux victoires s’estomper sur la pelouse du Paris Saint-Germain (3-2). Les Verts ont cédé dans les dernières minutes de la rencontre contre les Parisiens. Denis Bouanga a ouvert le score pour les Stéphanois à la 78e minute. Le club ligérien n’a tenu son avantage que pendant une minute jusqu’à l’égalisation de Kylian Mbappé. L’attaquant francilien a récidivé à la 87e minute en transformant un penalty. Les Verts pensaient avoir fait le plus dur en revenant au score par Romain Hamouma (90e+2). Mais les hommes de Claude Puel ont de nouveau cédé suite à un but de Mauro Icardi (90e+5). Une tournure de la rencontre mal supportée par le coach de Saint-Étienne. Lequel n’a pas caché sa frustration après la rencontre.

Le coup de gueule de Claude Puel après le PSG

« Ça fait très mal à 15, 20 secondes de la fin, de concéder ce but. Je pense qu’on aurait mérité un point, on fait un gros match, qui n’est pas récompensé, à cause de quelque manque d’expérience. Il fallait avoir moins d’effusions, avoir l’expérience de rameuter tout le monde tout de suite... On l’a payé cash », a déploré le technicien stéphanois. Lequel a tout de même apprécié le caractère de ses joueurs. « C’est dur pour les joueurs, qui ont fait un très bon match dans l’animation, la solidarité, la cohésion. On leur a mené plus que la vie dure. C’est un match formateur pour eux, ils seront fiers de leur production quand ils prendront un peu de recul », a confié l’entraîneur de l’ ASSE. Défaits par le PSG, les Verts restent à la 13e place de Ligue 1 Conforama.