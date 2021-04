Stade Rennais Mercato : PSG, Real, ça se précise pour Camavinga

Publié par JEAN-LUC D le 23 avril 2021 à 12:08

Eduardo Camavinga, sous contrat jusqu’en juin 2022, ne prolongera pas l’aventure avec le Stade Rennais. Annoncé dans les plans du PSG et du Real Madrid, le milieu de terrain français pourrait rapporter gros au club breton. Les choses s’accéléreraient en coulisses concernant son prochain départ.

Une décision qui passe mal auprès de Camavinga

Moins mis en avant cette saison sous le maillot du Stade Rennais, Eduardo Camavinga n’est pas pour autant moins suivi. Révélation européenne de la saison dernière avec le Norvégien Erling Haaland du Borussia Dortmund, le milieu rennais de 18 ans intéresserait toujours le Paris Saint-Germain et le Real Madrid. Et selon ESPN, Eduardo Camavinga voudrait quitter son club formateur à la fin de la saison.

Le média sportif américain révèle en effet que le départ de Julien Stéphan, un coach dont le jeune international français était proche, aurait définitivement convaincu le protégé de Bruno Genesio de faire ses valises puisqu’il n’aurait jamais digéré cette décision. À un an de la fin de son engagement avec les Rouge et Noir, le natif de Miconje, toujours suivi par le PSG et le Real Madrid pourrait bien rejoindre un club Allemand.

Eduardo Camavinga vers la Bundesliga ?

D’après les dernières informations relayées par France Football, le Bayern Munich surveillerait de très près la situation de Camavinga. Malgré la présence de Joshua Kimmich et Leon Goretzka dans le groupe de Hansi Flick, le club bavarois voudrait faire venir le milieu de terrain rennais pour compenser de départ de Thiago Alcantara à Liverpool. Les représentants du joueur et du champion d’Allemagne se seraient même déjà rencontrés pour évoquer un transfert cet été.

Hasan Salihamidzic, le directeur sportif du Bayern Munich, a promis au jeune français un temps de jeu intéressant en Bundesliga la saison prochaine, selon la même source. Désireux de doubler toute concurrence dans ce dossier, le Bayern s’apprêterait à formuler rapidement sa première offre aux dirigeants du SRFC.

Affaire à suivre donc…