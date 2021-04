OM : Après Reims, Sampaoli fixe le cap pour la fin de saison

Publié par ALEXIS le 24 avril 2021 à 14:20

L’ OM a enchaîné une victoire vendredi contre le Stade de Reims (3-1) en ouverture de la 34e journée de Ligue 1. Après avoir exprimé sa grande satisfaction, Jorge Sampaoli a donné une directive pour la fin de saison.

OM : Sampaoli veut continuer de gagner

Mené (1-0, 28e), l’ OM a réagi par Dimitri Payet pour égaliser (1-1, 41e) avant de finalement renverser les Rémois (3-1). Jorge Sampaoli est satisfait de cette deuxième victoire consécutive en championnat car son équipe est provisoirement 5e au classement. « C’était un match important. Nous on avait besoin de gagner pour poursuivre notre belle série », a déclaré l’ entraineur de l’Olympique de Marseille.

Notons que l’objectif du club phocéen est de finir à cette place qualificative pour la Ligue Europa, étant donné qu’il ne peut plus se qualifier pour la Ligue des champions. Il reste maintenant quatre matchs décisifs à l’ OM pour atteindre son objectif.

Pour y parvenir, Jorge Sampaoli a donné la conduite à tenir. « Maintenant il faut penser à continuer ainsi. Ça va être difficile de garder le même pourcentage de points, mais on travaille tous les jours pour », a-t-il indiqué. Pour finir, l’entraîneur des Olympiens a annoncé la couleur sur son projet pour la saison prochaine : « On essaie de retrouver l’identité collective, de retrouver le respect pour le maillot de Marseille qui est si important. C’est ça la clé du grand changement de comportement de l’équipe depuis que je suis arrivé ».

Marseille à la lutte avec le RC Lens et le Stade Rennais

Pour rappel, Jorge Sampaoli a glané 16 points sur 21 possibles depuis son arrivée sur le banc de touche de l’ OM en février dernier. Son équipe (avec 55 points) est remontée au classement et est à la lutte avec le RC Lens (53 points) et le Stade Rennais (51 points). Lors de leurs derniers matches de la saison, les joueurs Phocéens vont affronter respectivement le RC Strasbourg, l'ASSE, Angers SCO et le FC Metz.