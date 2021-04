Barça Mercato : Le dossier Dembélé déjà bouclé par Laporta ?

Publié par Ange A. le 25 avril 2021 à 08:00

Outre le sujet Lionel Messi, l’avenir d’Ousmane Dembélé est également source d’interrogation au Barça. À un an de l’expiration de son contrat, le champion du monde tricolore voit son nom associer à nombre d’écuries européennes. Nouveau président des Blaugranas, Joan Laporta aurait définitivement tranché dans ce dossier.

Ça se bouscule déjà pour Ousmane Dembélé

Longtemps diminué par les pépins physiques, Ousmane Dembélé réalise l’une de ses meilleures saisons avec le FC Barcelone. L’ailier ambidextre compte 10 buts et 4 passes décisives cette saison. Bien qu’absent contre Getafe lors de la dernière journée, l’attaquant tricolore affiche une régularité rare cette année. Jusqu’ici, il n’avait plus raté une seule rencontre des Blaugranas depuis le 29 décembre. De retour à son meilleur niveau, Dembélé voit les rumeurs sur son avenir se multiplier. Alors qu’il lui reste un an de contrat, certaines écuries se positionnent déjà pour l’enrôler au prochain mercato d’été. La Juventus de Turin, Arsenal, le Bayern Munich et Liverpool sont présentés comme des prétendants de l’ancien Rennais.

Le sort de Dembélé déjà scellé au Barça

Pour Mundo Deportivo, Joan Laporta aurait déjà tranché au sujet d’Ousmane Dembélé. Pour le président du FC Barcelone cité par le média catalan, le champion du monde tricolore est « intransférable ». Dans ce sens, le nouvel homme fort du Barça entend prolonger le contrat de Dembélé. Lequel expire en juin 2022. Une prolongation constituerait une belle récompense pour l’ancien du SRFC critiqué par le passé pour ses blessures répétitives et ses retards. Le dirigeant catalan compte sur le Français pour reconquérir l’Europe. Les Blaugranas courent après un sacre européen depuis six ans. Une éternité pour le club vainqueur de la Ligue des champions à cinq reprises.