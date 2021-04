FC Nantes : Le secret de la victoire du FCN à Strasbourg

Publié par ALEXIS le 26 avril 2021 à 21:45

Le FC Nantes a gagné une place au classement et n’est plus relégable grâce à sa victoire face au RC Strasbourg (2-1) dimanche passé. Waldemar Kita aurait mis ses joueurs dans les meilleures conditions pour les amener à surpasser.

FC Nantes : Comment Kita a motivé ses joueurs

Dix-neuvième et relégable avant le coup d’envoi de la 34e journée de Ligue 1, le FC Nantes s’est donné une bouffée d’oxygène en prenant trois points face au RC Strasbourg, au stade de la Mainau. Les Canaris sont désormais 18es et barragistes, à 4 journées de la fin de la saison. Menée (1-0, 43e), l’équipe d’Antoine Kombouaré a en effet renversé celle de Thierry Laurey en seconde période (1-1, 57e et 2-1, 77e).

Waldemar Kita aurait été à la base de cette victoire renversante des Nantais. D’après 20 minutes, le président du FCN a débarqué sur les installations du Football Club de Nantes vendredi pour motiver ses joueurs, juste avant leur déplacement en Alsace. Selon cette source, il aurait promis « une prime de maintien » à toute l’équipe, si elle parvient à relever le challenge dans l’élite. Il aurait également promis « d’assumer le licenciement de salariés », en cas de descente en Ligue 2.

Le calendrier des Canaris pour la fin de saison

Le FC Nantes compte 31 points, devant le Nîmes Olympique (19e avec 31 points aussi), derrière les Girondins de Bordeaux (16es avec 36 points) et le FC Lorient (17e avec 35 points). Les Jaune et Vert affronteront respectivement le Stade Brestois (13e), les Girondins, le Dijon FCO (dernier et relégué) et le Montpellier HSC (8e). Espérons pour Waldemar Kita que sa stratégie fonctionne jusqu'au terme du championnat.